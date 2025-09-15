Mit mehr als drei Promille am Steuer - Frau festgenommen

Zwei stark betrunkene Autofahrer - einen Mann und eine Frau - haben Polizisten im Odenwaldkreis innerhalb weniger Stunden aus dem Verkehr gezogen und festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der 21-Jährigen 3,3 Promille an, wie die Polizei mitteilte.

Ab 3,5 Promille besteht laut dem Informationsportal «Alkohol? Kenn dein Limit» des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) die Gefahr einer Lähmung des Atemzentrums und somit Lebensgefahr.

Die junge Frau sei zuvor anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen, auf der Bundesstraße 45 bei Höchst sei sie «in Schlangenlinien» gefahren. Die Beamten nahmen sie vorläufig fest, ihr wurde Blut entnommen, auch ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Der Mann sei unabhängig von ihr unterwegs gewesen und in Michelstadt von einer Polizeistreife angehalten worden, sagte ein Sprecher. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest laut Mitteilung 1,65 Promille an. Der 34-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen, auch ihm wurde Blut entnommen. Gegen beide werde nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.