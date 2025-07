Jeder vierte Haushalt in Hessen nur mit Senioren über 64

In etwa jedem vierten Haushalt in Hessen haben 2024 ausschließlich Bürgerinnen und Bürger im Alter von mehr als 64 Jahren gelebt. In fast jedem dritten Haushalt wohnte mindestens eine Person dieser Generation, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Grundlage waren Hochrechnungen auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung nach dem bundesweiten Mikrozensus (Volkszählung) 2022 in Hessen.

In fünf Prozent der 3,1 Millionen hessischen privaten Haushalte wohnte den Angaben zufolge 2024 wenigstens ein Senior oder eine Seniorin im Alter von mindestens 85 Jahren. «Die Mehrheit von ihnen (61,1 Prozent) lebte in Einpersonenhaushalten», ergänzten die Statistiker. Pflegeheime waren nicht berücksichtigt. Insgesamt bestanden 2024 knapp 42 Prozent der privaten Haushalte in Hessen aus nur einer Person, wie es hieß.