Zahl der mindestens 100-Jährigen in Hessen stark gestiegen

Die Zahl der Männer und Frauen im Alter von 100 Jahren und älter ist in Hessen in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen. Am 31. Dezember 2023 betrug ihre Zahl 1.350, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. «Dies entspricht mehr als dem Sechsfachen der Zahl vom 31. Dezember 1987, als nur 210 Personen in Hessen ein dreistelliges Alter erreicht hatten – ein Anstieg von 543 Prozent», erklärte die Behörde.

Unter den mindestens Hundertjährigen Ende 2023 in Hessen waren 84 Prozent Frauen (1.134) und 16 Prozent Männer (216). Statistisch gesehen kamen 21,5 dieser Hochbetagten auf 100.000 Einwohner. Offenbach hatte hessenweit unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten die höchste Quote mit 34,1 Bürgern ab 100 Jahren je 100.000 Einwohner. Ihr niedrigster Anteil fand sich Ende 2023 im Vogelsbergkreis mit 10,8 pro 100.000 Einwohner.