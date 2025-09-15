Icon Menü
Bewölkt und regnerisch: Wind, Wolken und Regen in Hessen erwartet

Bewölkt und regnerisch

Wind, Wolken und Regen in Hessen erwartet

In den nächsten Tagen gibt es oft viele Wolken am Himmel, immer wieder kann es regnen.
Von dpa
    Auf Regen einstellen müssen sich die Menschen in Hessen zum Wochenbeginn. (Archivbild)
    Auf Regen einstellen müssen sich die Menschen in Hessen zum Wochenbeginn. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    In den nächsten Tagen können sich die Menschen in Hessen auf Wolken und Regen einstellen. Heute wechseln sich noch Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 20 und 23 Grad ab, gebietsweise gibt es stürmische Böen - auch in der Nacht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

    Am Dienstag kühlt es auf etwa 17 und 20 Grad ab und es ist dicht bewölkt, einzelne Schauer sind möglich. Auch am Mittwoch ist der Himmel bedeckt und es bleibt regnerisch bei gleichbleibenden Temperaturen. Am Donnerstag soll es vor allem noch im Norden regnen, während es vom Süden her im Tagesverlauf auflockert und wieder etwas wärmer wird bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.

