Fachwerkhausbrand in Rüdesheim - starke Rauchentwicklung

In der Innenstadt von Rüdesheim-Assmannshausen sorgt ein Brand in einem Fachwerkhaus für starke Rauchentwicklung. Eine Bewohnerin wurde durch das Rauchgas leicht verletzt und musste ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich insgesamt vier Bewohner im Bereich des Fachwerkhauses aufgehalten. Menschen in Assmannshausen wurden über Warn-Apps vor dem Rauch gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.

Schwer zu löschen

Der Brand sei schwer zu löschen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Flammen loderten demnach auch an Stellen, die nur vom Inneren des Hauses aus erreichbar waren. Vor allem im Dachstuhl war das am Nachmittag noch immer der Fall. Der Sprecher ging davon aus, dass die Lösch- und Nachlöscharbeiten noch bis zum frühen Abend dauern.

Am Nachmittag waren den Angaben nach 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 30 Fahrzeugen vor Ort. Weitere Löschfahrzeuge aus Kommunen in der Umgebung seien nachgefordert worden.

Der Brand habe aus noch unbekannter Ursache im Dachstuhl des Fachwerkhauses begonnen, bestätigte auch die Polizei. Dann seien das Dachgeschoss und der darüber liegende Speicher in Vollbrand geraten. «Aktuell bilden sich immer wieder neue Glutnester, so ist das in einem alten Fachwerkhaus», sagte die Polizeisprecherin. Bewohnbar sei das Fachwerkhaus nun nicht mehr.