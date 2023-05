Beyoncé Tour 2023: Wo gibt es noch Tickets?

Mit ihrer Renaissance World Tour kommt Beyoncé auch nach Deutschland. Gibt es noch Tickets für Köln, Hamburg oder Frankfurt? Wir verraten, wie Sie an Karten kommen.

Mega-Star Beyoncé kommt mit ihrer World Tour, die genau wie ihr neuestes Album den "Renaissance" heißt, im Sommer 2023 auch nach Deutschland. Die mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern international erfolgreiche Sängerin tritt in drei deutschen Großstädten auf. Der Vorverkauf für die World Tour hatte schon am 10. Februar begonnen und die Karten für die meisten Standorte waren in kürzester Zeit ausverkauft.

Gibt es noch Tickets für die Beyoncé-Konzerte in Deutschland? Wo kommt man noch an Karten? Antworten auf diese Fragen und Infos zur Tour von Beyoncé in Europa haben wir hier für Sie.

Beyoncé Tour 2023: Gibt es noch Tickets für die Konzerte in Deutschland?

Im Juni 2023 kommt Beyoncé für drei Konzerte nach Deutschland. Kurz nach dem Vorverkaufs-Start am 10. Februar wurden die Tickets rasend schnell verkauft – für die Deutschland-Konzerte gibt es nur noch wenige Karten in Köln. In diesen deutschen Städten tritt der US-amerikanische Superstar 2023 auf:

am 15. Juni 2023 in Köln im Rhein Energie Stadion

im Energie Stadion am 21. Juni 2023 in Hamburg im Volksparkstadion

im Volksparkstadion am 24. Juni 2023 in Frankfurt im Deutsche Bank Park

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Karten für die Beyoncé-Tour 2023: Wo gibt es noch Tickets?

In Deutschland gibt es aktuell nur Karten für das Rhein Energie Stadion in Köln - allerdings für einen Ticketpreis ab 307,50 Euro. Wem das zu teuer ist, der kann in anderen europäischen Großstädten nach günstigeren Angeboten suchen, um noch in diesem Jahr ein Beyoncé-Konzert besuchen zu können. Auf der Homepage der Künstlerin stehen noch günstigere Tickets für Barcelona und Amsterdam zur Verfügung. So könnte man das Konzert mit einem Städte-Trip verbinden.

am 8. Juni 2023 in Barcelona im Estadi Olímpic Lluis Companys

im Estadi Olímpic Lluis Companys am 18. Juni 2023 in Amsterdam in der Johan Cruijff ArenA

Die Ticket-Preise für die Show in Amsterdam kosten 281 Euro. In Barcelona bekommt man eine Karte für 295,50 Euro. In anderen Städten, die Nahe an Deutschland grenzen, sind die Tickets ebenfalls ausverkauft, wie zum Beispiel in Brüssel. In Paris hat das Konzert bereits am 26. Mai 2023 im Stade de France stattgefunden.