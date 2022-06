BGH-Urteil zu judenfeindlichem Schweine-Relief in Wittenberg erwartet

Der BGH entscheidet am Dienstag, ob ein antijüdisches Relief der sogenannten "Judensau" von der Wittenberger Stadtkirche entfernt werden muss.

Ein Schwein, das zwei Juden säugt, und in Stein gehauener Judenhass ist: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am heutigen Dienstag um 10.00 Uhr, ob die als "Judensau" bezeichnete Skulptur an der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt entfernt werden muss.

Das Wittenberger Sandsteinrelief stammt aus dem 13. Jahrhundert und gilt unter anderem deshalb als antijüdisch, weil Schweine im jüdischen Glauben als unreine Tiere gelten. An den Zitzen der dargestellten Sau hängen zwei Menschen, durch Spitzhüte als Juden zu erkennen. Eine laut BGH als Rabbiner geltende Figur hebt den Schwanz des Tiers und blickt ihm in den Hintern. Das Relief für sich betrachtet sei "in Stein gemeißelter Antisemitismus", stellte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters bereits Ende Mai in Karlsruhe klar.

"Judensau"-Relief: rund 50 weitere Fälle in Europa

Geklagt hatte Michael Düllmann, der selbst Jude ist. Düllmann kämpft seit 2018 gerichtlich für die Entfernung des Reliefs, weil er es als Beleidigung empfindet. Der Streit hat grundsätzliche Bedeutung und gilt damit als Präzedenzfall. Denn in Europa gibt es geschätzte 50 weitere ähnliche Darstellungen an Kirchen, etwa an der Außenfassade der gotischen Ritterstiftskirche in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). 2020 hatte das Oberlandesgericht Naumburg die Klage abgewiesen. Denn die mittelalterliche Schmähplastik ist inzwischen um eine Bodenplatte und ein Schild ergänzt, die die Darstellung erklären und geschichtlich einordnen sollen. Ob das ausreicht, entscheiden nun die obersten deutschen Zivilrichter und -richterinnen in Karlsruhe.

Zentralratspräsident Josef Schuster hatte der dpa erklärt, die Kirche müsse eine klare Abgrenzung und Verurteilung zum Ausdruck bringen. Das sei bisher nicht ersichtlich. "Die antijudaistische Geschichte der Kirche lässt sich nicht ungeschehen machen", sagte Schuster. Eine Erklärtafel sei besser, als Schmähplastiken zu entfernen und damit zu verleugnen.