Comeback? Influencerin Bibi Claßen meldet sich überraschend zurück

Nach einer langen Pause in den Sozialen Medien hat sich die Kölner Youtuberin "Bibi" Claßen erstmals wieder auf Instagram gemeldet. Ihre Fans sind begeistert.

Sie gehört zu den bekanntesten deutschen Persönlichkeiten auf Youtube, doch seit fast anderthalb Jahren ist es still um sie: Bianca "Bibi" Claßen, bekannt durch ihren Lifestyle-Account "BibisBeautyPalace". Nachdem Claßen sich von ihrem Partner und ebenfalls Youtuber Julian Claßen ("Julienco") im Mai 2022 trennte, setzte sie keinen einzigen Post mehr in den Sozialen Medien ab. Umso größer durfte nun die Begeisterung ihrer Fans sein. Denn am Donnerstag meldete sie sich erstmals wieder zu Wort.

"Bibi" kommentierte einen Beitrag ihres neuen Freundes Timothy Hill, einem deutschen Unternehmer, der Influencerinnen und Influencer managt. Mit diesen Worten gratulierte die 30-Jährige ihm zu seiner neuen Website: "Ich freue mich so sehr für dich! Auf das du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst."

Fans freuen sich über Kommentar von Bibi Claßen auf Instagram

Die Reaktion ihrer Fans ließ nicht lange auf sich warten. "Bibis" Kommentar erhielt mit über 40.000 "Herzchen" auf Instagram sogar deutlich mehr Gefällt-Mir-Angaben als der Beitrag ihres Freundes. "Bibi, wir wünschen dir Alles Gute. Wir vermissen dich, lass es dir gut gehen", kommentierte eine Nutzerin. Eine andere schrieb: "Oh Bibi, es ist so schön, ein Lebenszeichen von dir zu bekommen. Wir hoffen, dass es dir gut geht!"

Doch nicht nur der Kommentar der Influencerin sorgte am Donnerstag für Aufregung in den Sozialen Medien und in Bibis Fangemeinde. Die ehemalige Youtuberin erneuerte auch ihr Profilbild auf Instagram zu einem schwarzen Hintergrund und änderte den Namen auf ihrem Account zu "Bianca". Vorher lautete dieser noch "Bibi". Die 30-Jährige postete zudem zwei neue Fotos.

Youtuber-Paar Bianca und Julian Claßen sind seit 2022 getrennt

Rund acht Millionen Menschen folgen Claßen in der App. Sie und ihr Ehemann Julian Claßen galten als Deutschlands erfolgreichstes Youtuber-Paar. Sie heirateten 2018 und bekamen zwei Kinder. Ihre Trennung 2022 bestürzte viele Fans.

