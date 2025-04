Bierpreise am Ballermann auf Mallorca: Was kostet ein Bier 2025?

Die meisten Deutschen, die sich auf den Weg zum Ballermann machen, wollen den Alltag hinter sich lassen und für ein paar Tage ins Partyleben abtauchen. Das ein oder andere Bier gehört häufig zu dem Trip nach Mallorca. Die schlechte Nachricht: Die Bierpreise haben sich in den letzten Jahren stetig erhöht. Doch wie hoch sind sie in der aktuellen Saison? Wir haben uns die Bierpreise in drei der beliebtesten Partytempel des Ballermanns angesehen.

Bierpreise im Bierkönig 2025

Der Bierkönig ist für viele Partytouristen am Ballermann die erste Anlaufstelle. Das kultige Lokal, in dem innerhalb der Saison jeden Tag Livemusik gespielt wird, hat zahlreiche Biersorten im Angebot. Am häufigsten wird König-Pilsener ausgeschenkt. Das Bier gibt es in drei verschiedenen Größen, für die laut der Mallorca Zeitung derzeit die folgenden Preise gelten:

0,3 Liter: 3,50 Euro

0,5 Liter: 6,70 Euro

1 Liter: 16,50 Euro

Die obigen Preise fallen auch für Radler und Cola-Bier an. Das Benediktiner-Weißbier ist etwas teurer. Der halbe Liter kostet 6,90, der Liter 16,70 Euro. Nur im Format 0,3 Liter gibt es laut der Mallorca Zeitung Gaffel Kölsch (Kostenpunkt: 4,30 Euro), Desperados (5,60 Euro), Coronita (5,30 Euro) und Köstritzer (4,30 Euro). Auch Sangria ist ein Klassiker im Bierkönig. Das Weinmischgetränk ist für 7,60 Euro (halber Liter) oder 16,70 Euro (Liter) zu haben.

Wer keinen Alkohol trinken möchte, kann auf Krombacher alkoholfrei zurückgreifen. Die 0,3-Liter-Flasche kostet 4,30 Euro. Für Softdrinks (Coca-Cola, Fanta und Sprite) werden 4,80 Euro für den halben Liter fällig. Ein Energy-Drink ist für 6,50 Euro zu haben.

Bierpreise im Megapark 2025

Der Megapark machte zuletzt mit einem musikalischen Coup Schlagzeilen: Mia Julia und Oli P. wechselten vom Bierkönig in den Megapark. Von den beiden Stars der Partymusik erwarten sich die Verantwortlichen des Partytempels wohl auch, dass noch mehr Bier fließt. Ausgeschenkt wird San Miguel – und zwar mit den folgenden Voraussetzungen, wie die Mallorca Zeitung berichtet.

L (0,45 Liter): 7,30 Euro

XL (1 Liter): 18,60 Euro

Für ein Weißbier in der Größe L müssen 7,90 Euro auf den Tisch gelegt werden. Eine 0,33-Liter-Flasche Becks kostet 6,90 Euro. Die Bierpreise sind im Megapark folglich etwas höher als im Bierkönig. Bei anderen Getränken zeigt sich das gleiche Bild. Softdrinks kosten 6,90 Euro (0,4 Liter) und das alkoholfreie Bier ist mit 6,90 Euro für eine 0,33-Liter-Flasche so teuer wie das Becks.

Die Mallorca Zeitung berichtet, dass im Megapark auch Kombi-Pakete angeboten werden. Das Konzept: zum Getränk gibt es ein T-Shirt. Wer Bier oder Sangria auswählt, zahlt für das Angebot 18,60 Euro. Wer lieber Wodka Lemon möchte, ist mit 24,60 Euro im Geschäft.

Bierpreise im Bamboleo 2025

Das Bamboleo liegt schräg gegenüber vom Bierkönig und hat sich ebenfalls Kult-Faktor erarbeitet. Im Bier-Vergleich gewinnt das Lokal gegen den Bierkönig und den Megapark durch vergleichsweise niedrige Preise. Zur Auswahl stehen laut der Mallorca Zeitung Veltins und Caña Española in der folgenden Preiskategorie:

0,5 Liter: 5,40 Euro

1 Liter: 10,40 Euro

Zudem wird im Bamboleo Altbier angeboten. Für 0,2 Liter müssen 2,40 Euro bezahlt werden, 0,4 Liter kosten 4,60 Euro. Ein Weißbier ist für 4,80 Euro (0,5 Liter) zu haben, ein Cola-Weizen derselben Größe für 5,20 Euro. Corona und Desperados werden für 4,90 Euro angeboten. Sie werden in 0,33-Liter-Flaschen serviert. Zudem gibt es Mix-Getränke wie Bacardi Breezer und Smirnoff Ice, die ebenfalls für 4,90 Euro auf der Preisliste stehen.

Alkoholfreies Bier steht nicht auf der Karte, die der Mallorca Zeitung vorliegt. Unter „Erfrischungen“ fallen unter anderem Mineralwasser, Eistee und Cola für jeweils 2,40 Euro. Auch hier zeigt sich das Bamboleo deutlich günstiger als die Konkurrenten Bierkönig und Megapark.

