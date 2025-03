„Big Brother“ 2025: Wer ist raus in Folge 3 gestern am 3. März?

Auch in diesem Jahr ziehen wieder zwölf Bewohner in den berühmt-berüchtigten „Big Brother“-Container. Unter permanenter Überwachung leben die verschiedensten Persönlichkeiten auf engstem Raum zusammen und müssen sich irgendwie miteinander arrangieren. Nahezu täglich müssen die Kandidatinnen und Kandidaten neue Aufgaben im Team oder auch alleine bewältigen. Am Ende wartet auf den Gewinner oder die Gewinnerin ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Damit es am Ende einen Sieger geben kann, müssen die anderen Teilnehmer natürlich nach und nach ausscheiden.

Nachdem in der zweiten Folge von „Big Brother“ 2025 der erste Exit vonstatten ging, traf es in der Episode vom 3. März wieder jemanden. Wer in Folge 3 nominiert wurde und wer den Container letztendlich verlassen musste, erfahren Sie hier.

„Big Brother“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 3. März 2025?

Die drei Nominierten in Folge 3 waren Tino, Stefan und Aurelio. Das Trio musste sich somit bis zur großen Entscheidung am Montag dem Zuschauer-Voting stellen. Per Telefon, SMS oder App-Abstimmung konnte das Publikum wie üblich entscheiden, wer weiterhin im Container bleiben durfte und für wen die Zeit bei „Big Brother“ 2025 abgelaufen war. Nur wer genügend Support seitens der Zuschauer erhielt, konnte sich über den Verbleib im Container freuen. Letzten Endes hatte Kandidatin Aurelia das Nachsehen, da ihre beiden Mitbewohner jeweils mehr Stimmen als sie bekommen hatten. Da half auch das eindringliche Bitten der Moderatoren nichts mehr, doch bitte für diejenigen anzurufen, die noch “gut für die Show” sein könnten. Aurelia musste die Show somit verlassen.

„Big Brother“ 2025: Wer ist schon raus?

Zwei Kandidaten mussten ihren Platz im Container bereits räumen. Um wen es sich dabei handelt, zeigt die folgende Übersicht:

Mika (23) aus Gladbeck

Aurelia (28) aus Ulm

Welche Kandidaten sind bei „Big Brother“ 2025 weiter im Container zu sehen?

Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind am Anfang in den BB-Container eingezogen. Wer noch immer unter der Beobachtung von Big Brother und zahlreicher Zuschauer steht, haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Ulrike (41) aus Dortmund

Dino (27) aus Eschweiler

Stefan (23) aus Innsbruck

Iris (28) aus Berlin

Marvin (28) aus Berlin

Mariama (23) aus Bielefeld

Florentina (27) aus Wien

Tino (31) von Rügen

Andriana (21) aus Offenbach am Main

Nadiem (30) aus Bochum

Wann läuft die nächste Folge von „Big Brother“ 2025?

Die einzelnen Folgen von „Big Brother“ 2025 sind sowohl im Free-TV als auch online im Stream zu sehen. Während der Sender SAT.1 für die Übertragung im linearen Fernsehen zuständig ist, bietet der Streaming-Anbieter Joyn Ihnen die Möglichkeit, die Episoden der fünfzehnten Staffel kostenlos im Stream zu verfolgen. Das Basisangebot von Joyn beinhaltet zwar Werbung, dafür müssen Sie aber nichts bezahlen. Der 24h-Live-Stream ist seit dem 24. Februar täglich ab 23 Uhr auf Joyn verfügbar. Hier sehen Sie einmal die wichtigsten Sendertermine in der Übersicht:

„Big Brother - der Einzug“: 24. Februar, 23.25 Uhr ( SAT.1 und Joyn )

„Big Brother - 24 Stunden Live-Stream“: seit 24. Februar, 23 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Tageszusammenfassung“: seit 25. Februar, montags bis freitags, 19 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Die Show“: seit 25. Februar, montags bis freitags, 19.15 Uhr ( Sixx und Joyn )