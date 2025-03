„Big Brother“ 2025: Wer ist an Tag 16 vom 11. März raus?

Seit Februar 2025 ist „Big Brother“ wieder in den deutschen Fernsehern auf Sat.1 zu sehen.

Die Show startet mit 12 Kandidatinnen und Kandidaten, die in den bekannten „Big Brother Container“ einziehen. 50 Tage lang haben sie keinerlei Kontakt zur Außenwelt und werden 24 Stunden überwacht. Zuschauer können dies in einem permanenten Livestream miterleben. Die Übertragung übernimmt der Streamingdienst Joyn.

In dieser Staffel gibt es Neuerungen. Es bleibt nicht bei diesen festen 12 Teilnehmer, denn wöchentlich scheidet eine oder mehrere Personen aus, gleichzeitig zieht ein neuer prominenter Bewohner für ein paar Tage ein. So erleben die Zuschauer ständig neue Menschen und Geschichten. Die Bewohner bestimmen, wer den Container verlassen muss, indem sie ihre Mitbewohner auf eine Exit-Liste setzen. Die endgültige Entscheidung, wer gehen muss, liegt jedoch in den Händen des Publikums.

Am 11. März hatten die Zuschauer wieder die Möglichkeit, für ihren Lieblingskandidaten abzustimmen. Dies konnte per Anruf, SMS oder über die Joyn-App erfolge. Der Teilnehmer, der am Ende die wenigsten Stimmen erhalten hatte, musste den Container verlassen. Wen es diese Woche getroffen hat, erfahren Sie hier.

„Big Brother“ 2025: Wer ist rausgeflogen am 11. März 2025?

Neben Florentina musste an Tag 15 auch Emmy Russ den Container verlassen. Die verbliebenen Bewohner atmeten auf – zumindest dachten sie das. Doch Big Brother hatte andere Pläne. Schon einen Tag später am 11. März musste erneut ein Bewohner den Container verlassen. Am gestrigen Abend konnten die Zuschauer wieder wählen. In den vergangenen Tagen hatten die Kandidaten die Möglichkeit, sich gegenseitig zu nominieren. Doch dieses Mal übernahm Big Brother diese Aufgabe und überraschte alle. Er setzte alle verbliebe auf die Exit-Liste, sodass nun die Zuschauer wählen konnten, wer den Container verlassen musste. Nach einer ersten Abstimmung lagen Marvin, Adriana, Stefan, Julia und Ulf auf den letzten Plätzen. Unter diesen Kandidaten konnten die Zuschauer dann erneut abstimmen. Schlussendlich wurde eine Entscheidung getroffen: Marvin muss den Container verlassen. Damit verliert er die Chance auf 500.000 Euro Preisgeld.

„Big Brother“ 2025: Wer musste den Container bereits verlassen?

Innerhalb der letzten Tage gab es bereits einige überraschende Wendungen und Entscheidungen. Mehrere Bewohner mussten den Container verlassen und die Spannung unter den verbliebenen Teilnehmern steigt immer weiter. Hier haben Sie eine Übersicht über die Kandidaten, die das Haus bisher verlassen mussten:

Mika (23) aus Gladbeck (raus an Tag 2)

Aurelia (28) aus Ulm (raus an Tag 7)

Florentina (27) aus Wien (raus an Tag 14)

Marvin (28) aus Berlin (raus an Tag 15)

Welche Kandidaten sind weiterhin dabei bei „Big Brother“

Die Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher die meisten Zuschauerstimmen erhalten haben, sind noch dabei und können „Big Brother“ 2025 gewinnen. Hier eine Übersicht, der aktuellen Bewohner:

Ulrike (41) aus Dortmund

Nadiem (30) aus Bochum

Dino (27) aus Eschweiler

Stefan (23) aus Innsbruck

Iris (28) aus Berlin

Mariama (23) aus Bielefeld

Tino (31) von Rügen

Andriana (21) aus Offenbach am Main

Julia (30) aus Leipzig

Ulf (60) aus Dormagen

Marcel (40) aus Köthen

Corinna (35) aus Österreich

Wann und wo läuft die nächste Folge von „Big Brother“

Die aktuelle Big Brother Staffel 2025 ist sowohl im Free-TV auf Sat.1 zu sehen als auch kostenlos im Stream auf Joyn verfügbar. Nutzer von Joyn können die Folgen im Basisangebot mit Werbung ansehen, ohne ein Abo abzuschließen. Wenn Sie ohne Werbung die aktuelle oder ältere Staffeln sehen möchte, kann ein Abo für 6,99 Euro im Monat abgeschlossen werden. Zusätzlich gibt es in der kostenlosen Version einen 24-Stunden-Livestream, um die Bewohner jederzeit im Auge zu behalten. Die wichtigsten Sendetermine der Staffel sind in der folgenden Übersicht aufgeführt.

„Big Brother - der Einzug“: 24. Februar, 23.25 Uhr ( SAT.1 und Joyn )

„Big Brother - 24 Stunden Live-Stream“: seit 24. Februar, 23 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Tageszusammenfassung“: seit 25. Februar, montags bis freitags, 19 Uhr ( Joyn )

„Big Brother - Die Show“: seit 25. Februar, montags bis freitags, 19.15 Uhr ( Sixx und Joyn )