167 Förderschulen in Hessen

In Hessen gibt es im aktuellen Schuljahr 167 Förderschulen. Einige davon kümmern sich besonders um die geistige, körperliche und motorische Entwicklung von Kindern, andere haben die Schwerpunkte emotionale und soziale Entwicklung oder Sprachheilförderung. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen-Landtagsfraktion hervor.

Zum Bereich der Förderung der geistigen und der körperlich-motorischen Entwicklung gehören den Angaben zufolge 62 Schulen. 20 dieser Schulen bieten ein Bildungs- und Beratungsangebot vom Unterrichtsbeginn bis 15.30 Uhr an. In sieben Schulen reicht das Angebot über 15.30 Uhr hinaus. In den übrigen 35 Schulen sind die Betreuungszeiten kürzer als bis 15.30 Uhr.