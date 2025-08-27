Forderungen von Verbänden: Lehrermangel und Technik im Fokus

Der Kampf gegen den Lehrermangel gehört zu den Hauptforderungen der sogenannten Sechsten Frankfurter Erklärung von drei Schulleitungsverbänden, dem Grundschulverband und der Gewerkschaft GEW. Dieses Papier stellen die fünf Organisationen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden vor.

Dabei geht es etwa um unbesetzte Lehrerstellen und die Suche nach mehr qualifiziertem Personal, wie ein Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW mitteilte. Aber auch die angestrebte Beseitigung von Defiziten bei der Digitalisierung in Schulen spiele eine Rolle. Dies könnten Lehrerinnen und Lehrer nicht alleine leisten - nötig sei ausreichend technische Unterstützung hierfür.