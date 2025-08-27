Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bildung: Forderungen von Verbänden: Lehrermangel und Technik im Fokus

Bildung

Forderungen von Verbänden: Lehrermangel und Technik im Fokus

Fünf Organisationen stellen die Sechste Frankfurter Erklärung vor. Es geht um angestrebte Verbesserungen in der hessischen Schullandschaft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Immer wieder klagen Eltern über ausgefallene Schulstunden, weil Lehrer fehlen. (Symbolbild)
    Immer wieder klagen Eltern über ausgefallene Schulstunden, weil Lehrer fehlen. (Symbolbild) Foto: Caroline Seidel/dpa

    Der Kampf gegen den Lehrermangel gehört zu den Hauptforderungen der sogenannten Sechsten Frankfurter Erklärung von drei Schulleitungsverbänden, dem Grundschulverband und der Gewerkschaft GEW. Dieses Papier stellen die fünf Organisationen an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Wiesbaden vor.

    Dabei geht es etwa um unbesetzte Lehrerstellen und die Suche nach mehr qualifiziertem Personal, wie ein Sprecher der Bildungsgewerkschaft GEW mitteilte. Aber auch die angestrebte Beseitigung von Defiziten bei der Digitalisierung in Schulen spiele eine Rolle. Dies könnten Lehrerinnen und Lehrer nicht alleine leisten - nötig sei ausreichend technische Unterstützung hierfür.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden