Hessische Abiturienten erzielen Schnitt von 2,26

Im Schnitt haben Schüler und Schülerinnen in Hessen das Abitur in diesem Jahr mit einer Durchschnittsnote von 2,26 absolviert. Das teilte das Hessische Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen mit. Demnach bestanden 96 Prozent aller Teilnehmenden das Abitur. 5,1 Prozent der Schüler und Schülerinnen erzielten eine Abschlussnote von 1,0. 4 Prozent der Prüflinge bestanden das Abitur nicht. Im vergangenen Jahr lag der Schnitt laut Ministerium mit 2,27 minimal über dem diesjährigen.

«Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll die hohe Qualität der Bildung an Hessens Schulen», sagte Bildungsminister Armin Schwarz (CDU). 23.045 Prüflinge traten 2025 zum Abitur an. 287 Schulen mit gymnasialer Oberstufe nahmen am Landesabitur teil.

Die schriftlichen Abiturprüfungen im Jahr 2026 sollen vom 15. April bis zum 8. Mai stattfinden.