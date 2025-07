Landtag schickt Besucher auf Zeitreise

Mit einer interaktiven Zeitreise durch das Plenargebäude will der hessische Landtag künftig Besuchern und Besucherinnen seine Arbeit näher bringen. Das neue Format «Lost in Time» richtet sich vorwiegend an Schülerinnen und Schüler beruflicher Schulen sowie von Haupt- und Realschulen, wie das Landesparlament in Wiesbaden mitteilte. Ausgestattet mit Tablets erkunden die Jugendlichen zudem historische Räume und erfahren vieles über die Geschichte des Hauses.

«Wir als Hessischer Landtag möchten dazu beitragen, dass sich schon junge Menschen mit Fragen der Demokratie auseinandersetzen, Regeln und Abläufe kennenlernen und erfahren, wie sie aktuelle Themen in politische Prozesse einbringen», erklärte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU). «Auf diesem Weg lernen die Jugendlichen, die Möglichkeiten und Chancen zu nutzen, die sich in einer Demokratie bieten, und gleichzeitig die Position des Gegenübers zu respektieren.»

Bei einem weiteren neuen Angebot für Besuchergruppen, dem «Planspiel digital», schlüpfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Rolle von Abgeordneten und bringen Gesetze auf den Weg. Nach eigenen Angaben erreichte der Landtag mit seinen verschiedenen Bildungsformaten im Jahr 2024 mehr als 20.000 Menschen. Schülerinnen und Schüler machten etwa ein Drittel aller Besucher aus.