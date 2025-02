Wertevermittlung an Schulen - Minister startet Tour

Wie lernen Schüler Toleranz, Respekt, Freiheit, Verantwortung und Gleichberechtigung? Der hessische Kultusminister Armin Schwarz (CDU) hat in Hünfeld (Landkreis Fulda) ein Projekt zur Wertevermittlung an Schulen gestartet. Ziel der «Wertvoll-Tour» ist es, den Heranwachsenden die Bedeutung von Werten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu vermitteln.

Dem Auftakt in Osthessen, an dem sich vier Schulen aus der Region beteiligten, sollen nach Angaben des Ministeriums weitere Veranstaltung in ganz Hessen folgen. «Die Gesellschaft von morgen entscheidet sich auch in den Klassenzimmern von heute. Umso wichtiger ist es, der Tendenz zur Spaltung entschieden entgegenzutreten – mit einem klaren Gerüst an Werten, die uns Orientierung geben und den Zusammenhalt stärken», sagte Schwarz,

Projekt startet in Intensivklassen

«Die Schulen werden als Sozialisierungsraum für unsere jungen Menschen immer wichtiger», sagte Schwarz, der selbst mehr als 16 Jahre als Lehrer unterrichtet hatte. Dies helfe, dem Einfluss gesellschaftlicher Herausforderungen wie Polarisierung, Falschinformation, Antisemitismus und Extremismus wie Islamismus zu begegnen.

Die Initiative zur Wertevermittlung ist nach Angaben des Ministeriums zunächst auf Intensivklassen ausgelegt, in denen etwa 36.000 geflüchtete und zugewanderte Kinder seit diesem Schuljahr zwei Stunden pro Woche unterrichtet werden. Das Thema Wertevermittlung werde auf verschiedene Art – beispielsweise über Projekttage, aber auch mit einem stärkeren inhaltlichen Fokus im Regelunterricht – vom kommenden Schuljahr an auf alle Schulformen und Klassen ausgeweitet, erklärte das Ministerium.