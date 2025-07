Zeugnistag in Hessen – Ferienstart, Staus und Noten-Rabatte

Die mehr als 800.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen bekommen heute ihre Zeugnisse und starten in die Sommerferien. Der ADAC rechnet von diesem Tag an mit Staus vor allem bei Fernverbindungen wie den Autobahnen A3, A5 und A7, zumal auch in den Nachbar-Bundesländern Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Schulferien beginnen.

Der Betreiber von Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt, Fraport, erwartet nach eigenen Angaben am ersten Ferienwochenende Hochbetrieb mit täglich bis zu 215.000 startenden Urlaubern und vollen Parkhäusern.

Beratungstelefon am Zeugnistag

Der Zeugnisvergabe an Hessens 1.800 Schulen dürften viele Mädchen und Jungen mit Spannung entgegenblicken. Welche Noten gibt es? Das Bildungsministerium in Wiesbaden teilt mit: «Um an diesem Tag aufkommende pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, steht Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern ein telefonisches Beratungsangebot der staatlichen Schulämter zur Verfügung.» Dieses Angebot gebe es von 9.00 bis 16.00 Uhr am Freitag.

Rabatte in manchen Läden für Einsen im Zeugnis

Schülerinnen und Schüler mit einer Eins im Zeugnis können bei manchen Geschäften Rabatte oder Gutscheine ergattern. Die Thalia-Buchhandlung im Frankfurter Nordwest-Zentrum etwa teilt mit: «Du hast in deinem aktuellen Sommerzeugnis die Note 1 im Fach Deutsch oder hast dich gegenüber deinem Vorjahreszeugnis in Deutsch um mindestens eine Note verbessert? Wenn ja, belohnen wir dich mit einem Gutschein im Wert von fünf Euro.» Dieser sei bis zum 30. September auf nicht preisgebundene Artikel einlösbar.

«Gute Noten zahlen sich aus!»

Der Mediamarkt Kassel erklärt: «Zeugnisaktion! Gute Noten zahlen sich aus! Bring am 4.7. oder am 5.7. dein Zeugnis vorbei und kassiere für jede Eins und jede Zwei ein Euro Direktabzug.» Bei Schülerinnen und Schülern unter 14 Jahren sei dies nur in Begleitung der Eltern möglich.

Isabel, eine Zwölftklässlerin an einem Wiesbadener Gymnasium, sagt: «Ich warte mit manchen Einkäufen wie Kopfhörer extra auf den Zeugnistag.» Die 17-Jährige ergänzt: «Nach meinem Abi werde ich das vermissen.»