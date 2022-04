"Billie trifft Lisa": Start, Inhalt und alle Infos zum Kurzfilm mit Billie Eilish und den Simpsons

Den Kurzfilm "Billie trifft Lisa" gibt es in Kürze auf Disney+ zu sehen. Alle Infos zu Start, Inhalt und Stream des Films mit Billie Eilish und den Simpons haben wir hier für Sie.

Billie Eilish zählt zu den absoluten Überfliegern in der Musik-Szene und hat es in kürzester Zeit ganz nach oben geschafft: Sieben Grammys, ein Oscar sowie zahllose goldene Schallplatten und Nummer-1-Hits machen die 20-Jährige zu einer der aktuell erfolgreichsten Musikerinnen weltweit. Die Simpsons sind auf der anderen Seite bereits seit mehr als 30 Jahren erfolgreich und sind wohl eine der bekanntesten fiktiven Familien auf dem Planeten. Im neuen Kurzfilm "Billie trifft Lisa" lernen die im Stil der Simpsons gezeichneten Versionen von Billie Eilish und ihrem Bruder Finneas Lisa Simpson kennen und laden sie auf eine Jamsession ein.

Wann gibt es den Kurzfilm "Billie trifft Lisa" auf Disney+ zu sehen? Worum geht es in der Disney-Produktion und wie sieht es mit dem Stream aus? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu "Billie trifft Lisa" haben wir hier für Sie.

Start von "Billie trifft Lisa": Wann gibt es den Kurzfilm auf Disney+ zu sehen?

Den Kurzfilm "Billie trifft Lisa" gibt es ab dem 22. April 2022 auf der Streaming-Plattform Disney+ zu sehen. Es ist die vierte Kollaboration dieser Art, die der Streaming-Dienst veröffentlicht. Zuvor hat Disney unter anderem in Zusammenarbeit mit Marvel den Simpsons-Kurzfilm "Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken" veröffentlicht.

Billie Eilish hat in ihrer bisher vergleichsweise kurzen Karriere so gut wie alles erreicht, was es im Musik-Geschäft zu erreichen gibt. Erst Ende März wurde sie gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas für die Titel-Melodie zum neuen Bond-Film ausgezeichnet. "No Time To Die" setzte sich unter anderem gegen den Filmsong "Be Alive" aus King Richard durch, der von Beyoncé produziert wurde. Ein Foto von der Oscar-Verleihung hat Billie Eilish auf Instagram geteilt:

Stream von "Billie trifft Lisa" exklusiv bei Disney+

Den neuen Kurzfilm "Billie trifft Lisa" wird es im Stream bei Disney+ zu sehen geben. Die Simpsons Spezial-Folgen werden exklusiv für den Streaming-Dienst produziert. Neben der neuesten Ausgabe und der Marvel-Episode gibt es außerdem die Star Wars Kolloboration "Maggie Simpson in 'Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen'" und "Die Simpsons feiern Plusiläum" bei Disney+ zu sehen. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter kostet 8,99 Euro im Monat und kann alternativ auch als Jahresabo für 89,99 Euro abgeschlossen werden.

Inhalt von "Billie trifft Lisa": Das ist die Handlung des Kurzfilms

In dem Kurzfilm "Billie trifft Lisa" wird Lisa Simpson Billie Eilish und ihren Bruder Finneas kennen. Die beiden Chartstürmer entdecken die junge Saxophonspielerin, als sie auf der Suche nach einem ruhigen Ort ist, um auf ihrem Instrument zu üben. Spontan laden die beiden Lisa zu einer Jamsession in ihre Studio ein. Weitere Details zur Handlung des Kurzfilms hat Disney bisher noch nicht veröffentlicht.

Übrigens ist auch Billie Eilishs Bruder Finneas ein erfolgreicher Musiker. Die beiden haben viele von Billies Hit-Songs gemeinsam geschrieben und darüber hinaus produziert Finneas Baird O'Connell auch die Platten seiner Schwester. Neben seiner Karriere als Sänger und Produzent ist Finneas auch als Schauspieler erfolgreich. Er war unter anderem als Darsteller in "Glee" und "Modern Family" zu sehen. (AZ)