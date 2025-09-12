Nach vier Monaten im Amt: Wohin steuert Papst Leo?

Papst Leo XIV. feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Pünktlich zu diesem Termin veröffentlicht der Verlag Penguin Random House die erste offizielle Papst-Biografie. Der Band der US-amerikanischen Journalistin Elise Ann Allen erscheint zunächst nur auf Spanisch und trägt den Titel „Leo XIV. Weltbürger, Missionar des 21. Jahrhunderts“. Das Besondere an der Biografie ist, dass der im Mai gewählte Papst hier erstmals Interviews gegeben hat. Ann Allen konnte Leo XIV., mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost, zweimal während der Sommerpause interviewen.

In dem Buch spricht der neue Papst über seine Wahl im Konklave

Die Autorin beschreibt die Lebensstationen Leos, von seiner Kindheit in Chicago über seine Zeit als Missionar in Peru, die Tätigkeit als Leiter des Augustinerordens bis hin zur Ernennung zum Chef des wichtigen Bischofsdikasteriums im Vatikan durch seinen Vorgänger Papst Franziskus im Jahr 2023. In den Gesprächen berichtet Prevost auch über seine Wahl im Konklave. Was die Veröffentlichung besonders interessant macht, ist, dass sich Leo XIV. in den Gesprächen zu kirchenpolitischen Themen geäußert haben soll.

Erste Interview-Ausschnitte werden an diesem Montag veröffentlicht. Vielleicht kann sich die Öffentlichkeit anschließend etwas mehr unter Leo XIV. und seinem Kurs für die katholische Kirche vorstellen. Denn in den ersten vier Monaten im Amt blieb der Papst blass, vor allem im Vergleich zu seinem Vorgänger Franziskus. Leo versucht, in keine Fettnäpfchen zu treten. Oder anders gesagt: Sein Hauptinteresse bestand bisher darin, die Debatten der unter seinem Vorgänger verstärkt auseinanderdriftenden Gruppen innerhalb der katholischen Kirche, die Reformer und die Traditionalisten, zu entschärfen.

Icon vergrößern Papst Leo XIV. ist bislang sowohl bei Katholisch-Konservativen als auch bei Reformern beliebt. Foto: Alessandra Tarantino, AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Papst Leo XIV. ist bislang sowohl bei Katholisch-Konservativen als auch bei Reformern beliebt. Foto: Alessandra Tarantino, AP/dpa

Anfang September hätte er die Chance gehabt, sich etwa zur Integration der Menschen mit LGBTQ-Hintergrund zu äußern. Eine entsprechende Wallfahrt fand anlässlich des Heiligen Jahres in Rom statt. Doch Leo XIV. sprach die Pilger beim Angelus-Gebet am vergangenen Sonntag nicht direkt an. Stattdessen versicherte der als Queer-Seelsorger bekannte US-Jesuit James Martin nach einer Privataudienz, auch Leo XIV. habe für LGBTQ-Katholiken „eine Botschaft der Offenheit und Akzeptanz“. Belege dafür stehen noch aus. Dennoch bringen ihm liberale Gläubige große Sympathien entgegen.

Liberale wie katholisch-konservative Gläubige sehen den Papst an ihrer Seite

Auch Traditionalisten sehen Leo XIV. auf ihrer Seite. Als Beweis dafür wird die Privataudienz von Raymond Leo Burke Ende August beim Papst sowie dessen Erlaubnis für den US-Kardinal angeführt, eine traditionelle lateinische Messe am Hauptaltar des Petersdoms feiern zu dürfen. Der erzkonservative Burke war ein erklärter Kritiker von Papst Franziskus und wurde von diesem nach und nach an den Rand gedrängt. Im Jahr 2016 war Burke etwa als Co-Autor einer Reihe von Zweifeln („Dubia“) an der lehramtlichen Erklärung „Amoris Laetitia“ in Erscheinung getreten, in der Franziskus die Zulassung von Wiederverheirateten zu den Sakramenten unter bestimmten Voraussetzungen erlaubte.

Die Messfeier mit Burke im tridentinischen Ritus soll am 25. Oktober im Rahmen einer traditionalistischen Wallfahrt stattfinden. In den vergangenen beiden Jahren hatte der Vatikan keine Erlaubnis für eine Messfeier nach altem Ritus im Petersdom erteilt. Die Genehmigung sei „der erste konkrete Hinweis auf die Haltung von Papst Leo XIV. zur traditionellen Messe“, erklärten die Organisatoren.

Wie steht Leo zur Messe nach tridentinischem Ritus?

Wie man zur Messe nach tridentinischem Ritus steht, gilt in der katholischen Kirche als Hinweis auf eine ideologische Verortung. Befürworter wie Benedikt XVI. gehören eher dem konservativen Lager an, Kritiker wie Franziskus den Reformern. Er schränkte die Messfeiern nach vorkonziliarem Ritus 2021 ein.

Der Streit um das Thema hatte auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) seinen Höhepunkt erreicht. Damals wurde die Messe nach tridentinischem Ritus, in dem auf Lateinisch gepredigt wird und der Priester mit dem Rücken zum Kirchenvolk zelebriert, eingeschränkt. Erzkonservative Organisationen wie die Piusbruderschaft spalteten sich in der Folge von der Kirche ab.