Die Flugpreise sind stark gestiegen und treiben Urlaubern Sorgenfalten auf die Stirn. Mit einem Trick lässt sich beim Flugpreis aber kräftig sparen.

In Zeiten, in denen das Reisen wieder in den Fokus rückt, erleben Urlauber eine unerfreuliche Wendung: Die Flugpreise schießen in die Höhe. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 32 Prozent gestiegen. Doch inmitten dieser finanziellen Turbulenzen gibt es einen Silberstreifen am Horizont für sparsame Reisende.

Bis zu 71 Prozent bei Flügen sparen: So kann es klappen

Eine Analyse von CHECK24, einem Vergleichsportal in Deutschland, zeigt in einem Artikel der Bild-Zeitung, dass Reisende, die bei der Wahl ihres Abflughafens flexibel sind, erhebliche Ersparnisse erzielen können - ähnlich denen eines Gabelflugs.

So kann ein Flug von Münster/Osnabrück nach Dublin durchschnittlich 408 Euro kosten. Aber wenn man bereit ist, eine etwas längere Anreise nach Köln/Bonn in Kauf zu nehmen, sinkt der Preis auf 117 Euro. Eine Ersparnis von 71 Prozent. Aber der Trick funktioniert laut der Analyse nicht nur bei Dublin. Auch bei anderen Flügen, wie beispielsweise nach Rom könnten Reisende sparen, wenn sie verschiedene Abflughäfen in Betracht ziehen. Ein Flug von Frankfurt/Main nach Rom kann im Durchschnitt 283 Euro kosten. Aber ein Abflug vom etwas entfernteren Flughafen Frankfurt-Hahn kostet nur 94 Euro, was einer Ersparnis von 67 Prozent entspricht.

Auch für Reisen in die sonnige Hauptstadt Griechenlands, Athen, kann ein anderer Abflughafen bares Geld sparen. Ein direkter Flug von Hamburg kann Reisende im Durchschnitt 280 Euro kosten. Ein kleiner Umweg über den Flughafen Hannover kann den Preis auf 170 Euro reduzieren. Ein Ersparnis von immerhin 40 Prozent.

Christian Meier, Geschäftsführer Flug bei CHECK24, gibt Reisenden im Gespräch mit Bild noch einen wertvollen Tipp mit auf den Weg: In der Hochsaison kann ein Wechsel des Abflughafens in ein benachbartes Bundesland dazu führen, dass man die Ferienzeiten im eigenen Bundesland umgeht und so zu günstigeren Preisen fliegt.

Übrigens: Wer viel mit dem Flugzeug unterwegs ist, sollte den Trick kennen, mit dem man bei manchen Fluggesellschaften ein kostenloses Upgrade auf einen Flug in der Business-Class erhalten kann. Schwangere Frauen sollten bei Reisen mit dem Flugzeug beachten, dass Fluggesellschaften unterschiedliche Regelungen für Schwangere haben und man meist nur bis zur 36. Woche mitgenommen wird. Wer bereits Kinder hat, erspart sich viel Stress, wenn er die Flugreise mit dem Nachwuchs gut vorbereitet.