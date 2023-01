Geldautomat in Bitburger Supermarkt gesprengt

Am frühen Dienstagmorgen sind einige Bitburgerinnen und Bitburger von einem lauten Knall geweckt worden. Ein Geldautomat wurde gesprengt.

In einem Supermarkt in Bitburg wurde ein Geldautomat gesprengt. Mehrere Bürgerinnen und Bürger der Eifelstadt hatten nach einem lauten Explosionsgeräusch den Notruf gewählt. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach sei der Vorraum des Marktes komplett zerstört worden.

Geldautomat in Bitburg gesprengt – Täter auf der Flucht

Die Täter sind nach der Explosion flüchtig. Mehrere Augenzeugen berichtete, dass sie am frühen Morgen ein graues Auto gesehen hätten. Es fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bundesstraße 51. Ob die Täter mit Beute flohen, war zunächst nicht bekannt.

