Das sind die zehn gefährlichsten Städte Deutschlands

Welche Stadt in Deutschland hat die höchste Kriminalitätsrate? Die Liste der aktuell zehn unsichersten Städte des Landes hat eine handfeste Überraschung zu bieten.

Im Frühjahr jedes Jahres veröffentlicht das Bundeskriminalamt (BKA) eine vergleichende Kriminalstatistik (PKS) für Großstädten ab 100.000 Einwohner, unter der alle Straftaten gefasst sind, die bei der Polizei im Vorjahr gemeldet worden sind. Eine Liste, mit der sich wohl kaum eine Stadt gerne schmückt. Die folgenden Daten beziehen sich auf das Jahr 2022 und stellen Ihnen 10 Städte vor, die am meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner zu verzeichnen hatten. Das sind die 10 gefährlichsten Städte Deutschlands:

1. Platz: Frankfurt am Main

Die Bankenmetropole gilt als Drogen-Hotspot und durch den größten Flughafen des Landes schon immer als außergewöhnlich kriminalitätsbelastet. Im Jahr 2022 hatte die hessische Großstadt insgesamt 14.363 Straftaten pro 100.000 Einwohner vorzuweisen und ist damit der Spitzenreiter der kriminellen Orte in Deutschland.

2. Platz: Berlin

Die deutsche Hauptstadt, die im Jahr 2021 auf der Spitze dieser Liste stand, ist nun auf dem 2. Platz der 10 gefährlichsten Städte Deutschlands. So wurden in Berlin 2022 rund 14.135 Straftaten pro 100.000 Einwohner registriert, was hochgerechnet Straftaten von insgesamt 519.822 Fällen ergibt. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier ein deutlicher Anstieg an Straftaten auffällig, der aber wohl die wenigsten überrascht. Die Anonymität der mit Abstand größten Stadt des Landes, dazu Brennpunktviertel, ein florierendes Nachtleben mit einer großen Drogenszene sowie aufgeheizte politische Großdemonstrationen lassen in Berlin die Kriminalitätsrate regelmäßig nach oben schnellen.

3. Platz: Hannover

Ein eher unscheinbarer Drittplatzierter ist und bleibt die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Die Stadt an der Leine ist den beiden Kriminalitätsmetropolen Frankfurt am Main und Berlin nach wie vor dicht auf den Fersen und kann mit 70.068 Straftaten, also 13.074 Delikten auf 100.000 Einwohner wie im Vorjahr den Platz auf dem unliebsamen Treppchen halten.

4. Platz: Koblenz

Noch unscheinbarer als Platz drei ist der Viertplatzierte der aktuellen Kriminalitätsstatistik. Koblenz ist eine historische Großstadt in Rheinland-Pfalz, die sich den 4. Platz auf der Liste der kriminellsten Städte des Landes durch ihre 12.467 Straftaten pro 100.000 Einwohner eingeholt hat.

5. Platz: Köln

Die einzige Stadt Nordrhein-Westfalens, die es neben Aachen und Düsseldorf unter die gefährlichsten Städte des Landes "schafft", taucht erst seit kurzem in den Top Ten auf. 2020 lag Köln noch auf Platz 12. Mit den 127.462 Straftaten, was 11.878 Fälle pro 100.000 Einwohner bedeutet, ist der Kriminalitäts-Trend in der Dom-Metropole im Vergleich zum Vorjahr 2021 deutlich angestiegen.

6. Platz: Bremen

Auch diese Hansestadt hält sich wie die letzten beiden Jahre relativ mittig im Ranking der gefährlichsten Großstädte Deutschlands. In Bremen sind im Jahr 2022 11.753 Straftaten auf 100.000 Einwohner errechnet worden, denn der Polizei wurden insgesamt 66.206 Straftaten gemeldet.

7. Platz: Bremerhaven

Auch Bremerhaven ist eher ein Kandidat, den man nicht auf Anhieb zu den gefährlichsten Städten des Landes zählen würde. 11.575 Straftaten pro 100.000 Einwohner sprechen allerdings eine andere Sprache und sichern der Hafenstadt bei Bremen einen Spitzenplatz, auf den man dort sicher gerne verzichtet hätte.

8. Platz: Düsseldorf

Die beliebte Metropole in Nordrhein-Westfalen war im Vorjahr nicht unter den Top-10 der kriminellsten Orte vertreten. Inzwischen vermerkt Düsseldorf 71.168 vom BKA gemeldete Straftaten und 11.488 pro 100.000 Einwohner, was den deutlichen Anstieg an Delikten verdeutlicht.

9. Platz: Aachen

Der vorletzte Platz der 10 gefährlichsten Städte wird mit 28.525 gemeldeten Straftaten durch die nordrhein-westfälische Stadt Aachen belegt. Mit den 250.000 Einwohnern zählt Aachen als Großstadt, die sich nicht zum ersten Mal auf der Liste der 10 straffälligen Städte befindet.

10. Platz: Kaiserslautern

Zur wohl größten Überraschung der Top Ten zählt die pfälzische Geradeso-Großstadt Kaiserslautern, die sich 2022 mit 11.225 pro 100.000 Einwohner erneut unter den gefährlichsten Städten des Landes wiederfand.

Wo ist es am sichersten in Deutschland?

Am sichersten ist es übrigens, in der bayerischen Großstadt Fürth, die mit 4.014 Straftaten pro 100.000 Einwohner die niedrigste Kriminalitätsrate Deutschlands vorzuweisen hat. Die Bewohner freut's. Auf den weiteren Plätzen folgen die Städte Erlangen und Bergisch-Gladbach.