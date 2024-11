Wann ist Black Friday 2024? Und was steckt eigentlich dahinter?

Im Jahr 1929 stürzte der Schwarze Donnerstag die ganze Welt ins Unglück. Der damalige Börsencrash brachte die Wirtschaft schwer ins Wanken. Wegen der Zeitverschiebung wurde in Europa sogar vom Schwarzen Freitag gesprochen.

Mittlerweile ist ein anderer Schwarzer Freitag Jahr für Jahr ein Grund zum Feiern. Denn der sogenannte Black Friday erfreut Konsumenten mit besonderen Angeboten. Aus einem Rabatt-Tag ist sogar eine ganze Rabatt-Woche geworden. Die Black Week oder Cyber Week, in der nicht nur bei Online-Händlern ein Schnäppchen das nächste jagt.

Den Aktionen kann sich kaum ein Anbieter entziehen - und auch den Konsumenten fällt es schwer, hier nicht mit der Zeit zu gehen. Wir schauen uns den Black Friday genauer an und erklären die Hintergründe zum einem Tag, der zum Jahr gehört wie die Feiertage in Deutschland.

Was steckt hinter dem Begriff Black Friday?

Der Black Friday ist eine US-amerikanische Erfindung. Es handelt sich um den offiziellen Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Daher locken die Händler die Kunden mit besonderen Angeboten zum ausgiebigen Shopping.

Woher genau der Begriff Black Friday kommt, ist nicht sicher. Es gibt verschiedene Theorien. So besagt eine, die Massen an Kunden in den Einkaufsstraßen würden wie eine schwarze Masse wirken. Eine andere spielt darauf an, dass die Händler dank dieses in der Regel umsatzstarken Tags die große Chance haben, aus dem Minus herauszukommen und folglich schwarze Zahlen zu schreiben. Und dann gibt es noch die mögliche Anspielung auf die schwarzen Hände, die sich die Händler vom vielen Geldzählen holen würden - oder dies zumindest in der Vergangenheit getan haben, bevor die Kartenzahlung die Welt eroberte.

Wann ist Black Friday?

Immer am vierten Freitag im November. Das sind damit die nächsten Termine:

Black Friday 2024: 29. November 2024

Black Friday 2025: 27. November 2025

Black Friday 2026: 27. November 2026

Das genaue Datum hängt mit einer anderen US-Tradition zusammen. Denn am vierten Donnerstag im November wird immer Thanksgiving gefeiert, das zweitgrößte Familienfest in den Vereinigten Staaten nach Weihnachten. Da dies ein Feiertag ist, nutzen viele US-Bürger den folgenden Freitag als Brückentag und haben somit vier Tage am Stück frei.

Am Tag nach der großen Familienfeier mit Truthahn und Co. folgt dann also die erste große Einkaufstour der neuen Weihnachtssaison. Es bleibt ja rund ein Monat Zeit, um die Geschenke zusammenzubekommen.

Was hat es mit den Begriffen Cyber Monday oder Cyber Week auf sich?

Auch hier geht es um Zeiträume, an denen besondere Schnäppchen aufgerufen werden. Der Cyber Monday ist jeweils der Montag nach dem Black Friday, in diesem Jahr also der 28. November. An diesem Tag beginnt auch die Cyber Week oder Black Week, die dann - wie der Name schon sagt - eine ganze Woche lang anhält. Genutzt wird dieses Modell vor allem von Online-Händlern, die dann Tag für Tag Artikel aus einer bestimmten Sparte aus ihrem Sortiment zu besonders günstigen Preisen anbieten.

Black Friday oder Cyber Monday - an welchem Tag lohnt sich der Einkauf mehr?

Das kommt natürlich ganz auf das gesuchte Produkt an. Der Business Insider schreibt jedoch: "Im Schnitt kann am Cyber Monday mehr gespart werden." Allerdings gelte: Der Black Friday eigne sich für den Kauf von teuren und vor allem neuen Technikgeräten, am Cyber Monday schlage die Stunde für kleinere Gadgets und Geschenke.

Am Black Friday seien teure Geräte wie Fernseher oder Computer günstiger. Zudem hätten die großen Händler mit Ausnahme von Amazon an diesem Tag bessere Deals. Die Schnäppchensuche bei Plattformen wie Ebay lohne sich hingegen eher am Cyber Monday. Während dann die Neuheiten meistens schon vergriffen seien, sinke der Preis für ältere Produkte an diesem Tag noch tiefer.