Blackout auf dänischer Insel Bornholm – Kabelbruch in der Ostsee?

Auf der dänischen Insel Bornholm sind am Montagmorgen die Lichter ausgegangen. Der Blackout ist offenbar auf einen Kabelbruch zurückzuführen.

Am Montagmorgen geht auf Bornholm nichts mehr, was Strom benötigt. Seit 7.50 Uhr steht auf der dänischen Ostsee-Insel wegen eines Stromausfalls alles still. Die Lichter sind wortwörtlich ausgegangen. Das berichtet die Zeitung Ekstra Bladet. Demnach sollen alle Bereiche der Insel betroffen sein.

Blackout auf Bornholm: Kabelbruch als Grund

Bornholms Stromversorger BEOF gab um 8.35 Uhr bekannt, dass ein Kabelbruch der Grund für den Blackout ist. Dieser soll zwischen der dänischen Insel und dem schwedischen Festland vorliegen. "Wir wissen jedoch noch nicht, ob der Kabelbruch auf Land oder unter Wasser ist", sagte Ole Westh als Sprecher von BEOF dem dänischen Fernsehen.

Bornholm soll in Kürze durch ein inseleigenes Kraftwerk wieder mit Strom versorgt werden. Die Insel war in den letzten Wochen immer wieder in die Schlagzeilen gerate, was vor allem mit den Ereignissen rund um Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zu tun hatte.

In unmittelbarer Nähe der Insel traten die Lecks in den Pipelines auf, welche nach Untersuchungen auf Sabotage zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund wäre ein Kabelbruch in der Ostsee brisant.

