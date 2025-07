Ein 63 Jahre alter Mann ist an den Folgen eines Fahrradunfalls in Lampertheim (Landkreis Bergstraße) gestorben. Nach Angaben der Polizei hatte er am Freitagmorgen mit seinem Lenker einen Mülleimer gestreift und war dann gestürzt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er am Freitagabend starb.

