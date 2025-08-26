Hersfelder Festspiele feiern Jubiläum - Programmvorstellung

Mit welchen Stücken werden die Bad Hersfelder Festspiele im nächsten Jahr ihr 75. Jubiläum feiern? Bürgermeisterin Anke Hofmann (parteilos) will heute das Jubiläumsprogramm und das Team um die neue Intendantin Elke Hesse vorstellen.

In der gerade erst beendeten Spielzeit hatten die Festspiele zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100.000 Besuchern geknackt. Die Auslastung lag nach Angaben der Festspielleitung bei rund 85 Prozent.