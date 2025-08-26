Icon Menü
Blick aufs nächste Jahr: Hersfelder Festspiele feiern Jubiläum - Programmvorstellung

Blick aufs nächste Jahr

Hersfelder Festspiele feiern Jubiläum - Programmvorstellung

Mehr als 100.000 Gäste kamen zuletzt zu den Aufführungen. Wie Bad Hersfeld im Jubiläumsjahr an diesen Erfolg anknüpfen will, soll bei der Vorstellung des neuen Programms gezeigt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Als wichtigster Aufführungsort der Bad Hersfelder Festspiele trägt die Stiftsruine bis heute zur einzigartigen Atmosphäre der Festspiele in der osthessischen Kreisstadt bei. (Archivbild)
    Als wichtigster Aufführungsort der Bad Hersfelder Festspiele trägt die Stiftsruine bis heute zur einzigartigen Atmosphäre der Festspiele in der osthessischen Kreisstadt bei. (Archivbild) Foto: Michael Bauer/dpa

    Mit welchen Stücken werden die Bad Hersfelder Festspiele im nächsten Jahr ihr 75. Jubiläum feiern? Bürgermeisterin Anke Hofmann (parteilos) will heute das Jubiläumsprogramm und das Team um die neue Intendantin Elke Hesse vorstellen.

    In der gerade erst beendeten Spielzeit hatten die Festspiele zum zweiten Mal in Folge die Marke von 100.000 Besuchern geknackt. Die Auslastung lag nach Angaben der Festspielleitung bei rund 85 Prozent.

