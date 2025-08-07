Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden

Im Frankfurter Stadtteil Preungesheim ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 500-Kilogramm-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss laut Feuerwehr und Polizei «akut entschärft werden».

Aufgrund von Bauart und Zustand der Bombe müsse eine kontrollierte Sprengung erfolgen. Das soll noch bis zum Abend geschehen. Ein Bereich im Radius von 300 Metern um den Fundort wird für die Dauer der Maßnahmen deshalb zum Sperrgebiet. Die Polizei geht derzeit mit einem massiven Aufgebot von Haus zu Haus, um die Zone zu räumen.

Betroffen sind nach Angaben der Feuerwehr rund 2.500 Anwohnerinnen und Anwohner, die den Sperrbereich unverzüglich verlassen müssen. Die nahegelegene JVA Preungesheim müsse demnach nicht geräumt werden.

In der Berner Str. 103-105 sei eine Betreuungsstelle eingerichtet worden, in der sich die von der Räumung betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner aufhalten können.