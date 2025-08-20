Icon Menü
Blindgänger: Weltkriegsbombe in Kassel gefunden

Blindgänger

Weltkriegsbombe in Kassel gefunden

In Kassel wird eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Ein nahegelegener Campingplatz muss teilweise geräumt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Kampfmittelräumdienst soll die etwa 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe bergen und entschärfen. (Symbolbild)
    Der Kampfmittelräumdienst soll die etwa 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe bergen und entschärfen. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

    In Kassel ist in der Fulda eine etwa 125 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie die Stadt in einer ersten Meldung mitteilte, ist der Hessische Kampfmittelräumdienst bereits vor Ort. Für die geplante Bergung und Entschärfung des Sprengkörpers, der in der Nähe der Damaschkebrücke gefunden wurde, sei ein Sicherheitsbereich von 300 Metern festgelegt worden, hieß es.

    Aktuell seien daher der Auedamm und der Bereich rund um die Damaschkebrücke gesperrt. Der nahegelegene Campingplatz wurde den Angaben zufolge teilweise geräumt. Nähere Angaben, ob und wie viele Häuser und Gebäude oder Menschen betroffen sind, sind aktuell nicht bekannt.

