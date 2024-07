Weltkriegsbombe wird nahe Niederwalddenkmal gesprengt

In der Nähe des Niederwalddenkmals bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) soll am Nachmittag eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gesprengt werden. Nach Angaben von Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst wird dafür ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer um den Fundort evakuiert. Betroffen seien rund 650 Menschen im Stadtteil Aulhausen. Die Sprengung ist für 14 Uhr geplant.

Gesperrt ist den Angaben zufolge auch der Bereich rund um das Niederwalddenkmal. Außerdem stehen die Seilbahnen in Rüdesheim still, bis die Bombe erfolgreich gesprengt wird. Gefunden worden war der Blindgänger am Mittwoch.