Blitzermarathon 2025 in Mittelfranken: An diesen Standorten müssen Sie aufpassen

Autofahrerinnen und Autofahrer sollten sich im April lieber ganz genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Straßen halten. Zweimal im Jahr ist die Polizei nämlich im Rahmen der „Speedweek“ vermehrt im Einsatz und zieht Zu-Schnell-Fahrer aus dem Verkehr. Die Aktionswochen werden vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol organisiert. Die Polizei will mithilfe vermehrter Radarkontrollen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten und so die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen, erklärt der ADAC.

Auch in diesem Jahr sind zwei Aktionswochen geplant – eine im April und eine im August. Die erste Speedweek findet ihren Höhepunkt in diesem Jahr mit dem Blitzermarathon am Mittwoch, 9. April – auch in Bayern.

In unserer Übersicht zum Blitzermarathon 2025 in Bayern finden Sie alle Messstellen. Wo im Regierungsbezirk Mittelfranken im April geblitzt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Blitzermarathon 2025: Wann wird in Mittelfranken geblitzt?

Die Frühlingsaktion in diesem Jahr findet laut dem ADAC von 7. bis 13. April statt. Weil an der Aktion neben Deutschland auch immer wieder andere europäische Länder teilnehmen, sollten Autofahrerinnen und Autofahrer sich besser auch im Ausland an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Nicht überall wird allerdings die ganze Woche über vermehrt geblitzt. In Bayern ist die Aktion zum Beispiel auf den Haupttag, also auf den Blitzermarathon am 9. April, beschränkt. Auch in Mittelfranken kontrolliert die Polizei also an diesem Tag, aber nicht die ganze Woche, vermehrt.

Auch im vergangenen Jahr beim Blitzermarathon 2024 wurden in Bayern nur an einem Tag vermehrt Radarfallen aufgestellt. Am 19. April wurden laut dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration so 8627 Temposünder erwischt. Bei Geschwindigkeitsverstößen drohen dem ADAC zufolge Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote – das ist auch in diesem Jahr wieder so.

Blitzermarathon 2025: Hier stehen die Blitzer in Mittelfranken – alle Standorte in der Übersicht

Einige Bundesländer geben kurz vor Beginn des Blitzermarathons die genauen Standorte der Radarfallen bekannt. So auch Bayern. Sobald das Bayerische Innenministerium die Stadtorte veröffentlicht, finden Sie hier, wie schon 2024, eine komplette Liste mit allen Straßen in Mittelfranken, auf denen am 9. April geblitzt wird.

Stadt Adelsdorf

Höchstadter Straße, 91325, Adelsdorf (50 km/h)

Stadt Altdorf

Grundschule, Meergasse 22, 90518, Altdorf bei Nürnberg (30 km/h)

Stadt Ansbach

Schulweg, Meinharswindener Straße, 91522, Ansbach (50 km/h)

Windmühle-Neuenstetten, Staatsstraße 1066, 91522, Ansbach (100 km/h)

Nachtmessung, Bundesstraße 14, 91522, Ansbach (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 14, 91522, Ansbach (50 km/h)

Landkreis Ansbach

PI Heilsbronn, K AN 24, AB 160, 90599, Dietenhofen (100 km/h)

PI Heilsbronn, St 2223, AB 160, 91586, Lichtenau (100 km/h)

PI Heilsbronn, St 2220, AB 520, 91575, Windsbach (100 km/h)

PI Heilsbronn, B 466, AB 850, 91575, Windsbach (100 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 1066/AB 160/km 0,0, 91625, Schnelldorf (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, Staatsstraße 2219/ Opfenrieder Straße, 91717, Wassertrüdingen (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Staatsstraße 2218/Obermichelbach, 91749, Wittelshofen (100 km/h)

B 25, 91634, Wilburgstetten, Bundesstraße (100 km/h)

Schopflocher Straße, 91602, Dürrwangen, Kreisstraße (50 km/h)

Schulweg, Weiltinger Straße, 91634, Wilburgstetten (30 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 1022/AB 120/km0,0, 91541, Rothenburg ob der Tauber (70 km/h)

Bahnübergang, K AN 8, 91628, Steinsfeld (20 km/h)

Bei Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich, St2250, Abs. 260, 91611, Lehrberg (100 km/h)

Grundschule, Ringstraße 86, 91555, Feuchtwangen (30)

Schulumfeld, K AN 42, 91626, Schopfloch (30 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 1066/AB 160/km 0,0, 91625, Schnelldorf (70 km/h)

Stadt Bad Windsheim

Wohngebiet, Wiebelsheimer Straße, 91438, Bad Windsheim (30 km/h)

Stadt Erlangen

Höhe Sankt Michael, St 2244, Abs. 430, 91058, Erlangen (70 km/h)

A 73, Fahrtrichtung Feucht, Abs. 640, 91058, Erlangen (80 km/h)

Schulweg FULSA, Eltersdorfer Straße 64, 91058, Erlangen (50 km/h)

Am Europakanal 38, 91056, Erlangen (50 km/h)

Weisendorfer Straße, 91056, Erlangen (70 km/h)

Naherholungszentrum, Weinstraße, 91058, Erlangen (50 km/h)

Schule, Schillerstraße, 91054, Erlangen (30 km/h)

Kindergarten, Palmsanlage, 91054, Erlangen (30 km/h)

Schule, Henkestraße, 91054, Erlangen (30 km/h)

Seniorenwohnheim, Gebbertstraße, 91052, Erlangen (30 km/h)

Seniorenwohnheim, Spardorfer Straße, 91054, Erlangen (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt / Engstelle, Schallershofer Straße, 91056, Erlangen (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt / Parkplatzausfahrten Neumühle, 91056, Erlangen (30 km/h)

Landkreis Erlangen-Höchstadt

ERH 5, 91083, Baiersdorf (80 km/h)

St 2240 Bürgermeister-Fischer-Straße, 91083, Baiersdorf (70 km/h)

St 2259, Abs. 320, 91085, Weisendorf, Staatsstraße (70 km/h)

St 2244, Abs. 370, 91074, Herzogenaurach, Staatsstraße (70 km/h)

Auracher Bergstraße, 91085, Weisendorf, Staatsstraße (50 km/h)

ERH 25, Abs. 100, 91074, Herzogenaurach, Kreisstraße (70 km/h)

OT Reinersdorf, St 2259, Abs. 320, 91074, Gemeinde Weisendorf (70 km/h)

B 2, Abs. 2940, 91074, Gemeinde Geschaidt, Bundesstraße (80 km/h)

Richtung Osten und Westen, K ERH 6, Abs. 100, 91074, Neunhofer Forst (70 km/h)

Baustellenbereich, A 3, Fahrtrichtung Passau, Abs. 600, 91074, Höchstadt a.d. Aisch (80 km/h)

Höhe Ampel, Abbiegespur zur BAB 3, B 2, Abs. 2920, km 1,05, Erlenstegener Forst, Bundesstraße (70 km/h)

Stadt Feuchtwangen

Grundschule, Ringstraße 86, 91555, Feuchtwangen (30 km/h)

Stadt Fürth

PI Fürth, Erlanger Straße, Begonienstraße, 90765, Fürth (50 km/h)

PI Fürth, Vacher Straße, Melli-Beese-Straße, 90768, Fürth (50 km/h)

PI Fürth, Schwabacher Straße, Am Stübleacker, 90763, Fürth (50 km/h)

Unfallgefahrenstelle, Mainstraße, 90768, Fürth (50 km/h)

Spielplatz, Espanstraße, 90765, Fürth (30 km/h)

Schule, Fronmüllerstraße, 90763, Fürth (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt / Bahnübergang, Aldringerstraße, 90763, Fürth (30 km/h)

Zirndorfer Brücke, 90766, Fürth (30 km/h)

Landkreis Fürth

B 14, Fahrtrichtung Nürnberg, Abschnitt 440 zwischen Buchschwabach und Großweismannsdorf, 90574 (70 km/h)

Kindergarten, Hauptstraße 1 a, 90587, Tuchenbach (30 km/h von 7 bis 17 Uhr)

Kindergarten, Neustädter Straße 31, 90617, Puschendorf (30 km/h von 7 bis 17 Uhr)

Unfallgefahrenstelle, B 14, Abschn. 440, Km 2,45, 90574, Roßtal (100 km/h)

Unfallgefahrenstelle, K FÜ 6, Absch. 100, Km 0,22, 90513, Zirndorf (80 km/h)

Unfallgefahrenstelle, B 8, Abschn. 1780, Km 1,62, 90579, Langenzenn (120 km/h)

Unfallgefahrenstelle, K FÜ 17, Absch. 200, Km 1,3, 90587, Veitsbronn (70 km/h)

Unfallgefahrenstelle, K FÜ 17, Absch. 100, Km 0,14, 90579, Langenzenn (50 km/h)

St 2245, Rothenburger Straße, 90522, Oberasbach, Staatsstraße (50 km/h)

OT Vincenzenbronn, St 2245, Vincenzenbronner Hauptstraße, 90613, Großhabersdorf (50 km/h)

Stadt Greding

Altenheim, Kraftsbucher Straße, 91171, Greding (50 km/h)

Stadt Gunzenhausen

Ortsdurchfahrt, Ansbacher Straße, 91710, Gunzenhausen (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Nürnberger Straße, 91710, Gunzenhausen (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Frickenfelder Straße, 91710, Gunzenhausen (50 km/h)

Grundschule / Kindergarten, Theodor-Heuss-Straße, 91710, Gunzenhausen (30 km/h)

Grund- und Mittelschule, Hindenburgplatz, 91710, Gunzenhausen

Grund- und Mittelschule, Saarstraße, 91710, Gunzenhausen

Stadt Heideck

Liebenstädter Straße, 91180, Heideck, Staatsstraße (50 km/h)

Stadt Hersbruck

Bauerngasse 6, 91217, Hersbruck (30 km/h)

Nürnberger Straße ggü. 143, 91217, Hersbruck/Altensittenbach (50 km/h)

Stadt Herzogenaurach

PI ERL, St 2240, 91080, Uttenreuth (50 km/h)

Reha-Klinik, In der Reuth, 91074, Herzogenaurach (30 km/h)

ERH 25, Abs. 135, 91074, Herzogenaurach (50 km/h)

Stadt Höchstadt an der Aisch

Hauptstraße, 91350, Gremsdorf, Bundesstraße (50 km/h)

Unfallgefahrenstelle, Am Aischpark / Am Wageck, 91315, Höchstadt (50 km/h)

Schule / Schulbushaltestelle, Rothenburger Straße, 91315, Höchstadt (50 km/h)

Höhe Realschule, Rothenburger Straße 10, 91315, Höchstadt (50 km/h)

Stadt Lauf an der Pegnitz

Grundschule, Eschenauer Straße, 91207, Lauf a. d. Pegnitz (50 km/h)

Schulumfeld, Daschstraße, 91207, Lauf a. d. Pegnitz (30 km/h)

Kindergarten, Neunkirchener Straße, 91207, Lauf a. d. Pegnitz (30 km/h)

Stadt Neustadt an der Aisch

PP Sparkasse, Karl-Eibl-Straße, 91413, Neustadt a.d. Aisch (50 km/h)

Abzw. Haydnstraße, Nürnberger Straße, 91413, Neustadt a.d. Aisch (50 km/h)

Landkreis Neustadt an der Aisch

Höhe Erdbeerhof, B 470, Abs. 320, km 2,3, 91463, Dietersheim (100 km/h)

PP Abzw. Unterlaimbach, B 8, Abs. 1540, km 0,1, 91443, Scheinfeld (100 km/h)

Hürfeld - Markt Bibart, St 2253, Abs. 100, km 1,2, 91477, Markt Bibart (100 km/h)

Landkreis Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim

Bei Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich, B 470, Abs. 180, 91613, Marktbergel (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 8, Abs. 1720, 91469, Hagenbüchach (70 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 13, Abs. 620, 91613, Marktbergel (100 km/h)

B 470, Ab. 120, km 1,5, 91593, Burgbernheim, Bundesstraße (100 km/h)

B 13, Ab. 400, km 0,3, 97258, Oberickelsheim, Bundesstraße (100 km/h)

St 2252, Ab. 200, km 1,3, 91472, Ipsheim, Staatsstraße (100 km/h)

St 2253, Ab. 150, km 1,5, 91438, Bad Windsheim, Staatsstraße (100 km/h)

Stadt Nürnberg

Nürnberg-Mitte, Steubenbrücke, 90402, Nürnberg (50 km/h)

Nürnberg-Mitte, Vestnertorgraben, 90408, Nürnberg (30 km/h)

Nürnberg-Ost, Straßenbahnhaltestelle nahe Altenheim, Erlenstegenstraße / Stielerstraße, 90491, Nürnberg (50 km/h)

Nürnberg-Ost, Bushaltestelle nahe Pflegezentrum, Dr.-Gustav-Heinemann-Straße / Höhe, Bushaltestelle Sebastianspital, 90491 (50 km/h)

Nürnberg-Ost, Bushaltestelle, Nordring / Röthensteig, 90409, Nürnberg (50 km/h)

Flughafen Nürnberg FR. Terminal, Flughafenstraße 100, 90411, Nürnberg (30 km/h)

B4 FR Nürnberg am Bucher Festplatz, B4 Erlanger Straße stadteinwärts, 90427, Nürnberg (70 km/h)

B4 FR Nürnberg stadteinwärts ÖPNV Haltestelle, B4 Erlanger Straße /Würzburger Straße, 90427, Nürnberg (70 km/h)

Passauer Straße (Richtung Süd), 90480, Nürnberg (50 km/h)

Ansbacher Straße (Richtung West), 90449, Nürnberg (50 km/h)

Würzburger Straße (Richtung West), 90427, Nürnberg (50 km/h)

Neuseser Straße (Richtung West), 90455, Nürnberg (70 km/h)

Regensburger Straße (Richtung West), 90471, Nürnberg (70 km/h)

Nordwestring (Richtung Norden), 90419, Nürnberg (50 km/h)

Äußere Bayreuther Straße (Richtung Süd), 90411, Nürnberg (50 km/h)

Münchner Straße (Richtung Süden), 90469, Nürnberg (70 km/h)

Von-der-Tann-Straße, 90431, Nürnberg (50 km/h)

Fürther Straße 254, 90429, Nürnberg (50 km/h)

Schule, Bierweg, 90411, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Schafhofstraße, 90411, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Ziegelsteinstraße, 90411, Nürnberg (30 km/h)

Kindergarten, Frankenstraße, 90461, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Zerzabelshofstraße, 90478, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Ritter-von-Schuh-Platz, 90459, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Gudrunstraße, 90459, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Karl-Schönleben-Straße, 90471, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Liegnitzer Straße, 90475, Nürnberg (30 km/h)

Kindergarten, Brettergartenstraße, 90427, Nürnberg (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Adolf-Braun-Straße, 90429, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Holsteiner Straße, 90427, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Ostendstraße, 90482, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Schultheißallee, 90478, Nürnberg (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Tullnaustraße, 90402, Nürnberg (30 km/h)

Schule, Sulzbacher Straße, 90489, Nürnberg (30 km/h)

Landkreis Nürnberger Land

Unfallschwerpunkt, St. 2239, Ab. 450, km 0,07, 90537, Feucht (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, St. 2236, Ab. 500, km 0,6, 91230, Happurg (70 km/h)

Schule, Penzenhofener Straße, 90610, Winkelhaid-Penzenhofen (30 km/h)

Ortseingang, B 14, Ab. 620, km 1,4, 90571, Schwaig b. Nürnberg (70 km/h)

Kindergarten, Haunachstraße, 91245, Simmelsdorf (30 km/h)

A 3, Fahrtrichtung Passau, Abs. 760, km 1.389, 90571, Schwaig bei Nürnberg (120 km/h)

Kradstrecke, St 2240, Ab. 820, km 0,145, 90610, Winkelhaid (70 km/h)

Schulweg/ Seniorenheim, Hauptstraße, 90592, Schwarzenbruck (Z30 km/h)

Kindergarten/Schule, Am Lichtenstein/ Amselstraße, 91224, Pommelsbrunn (30 km/h)

Amberger Straße 19, 91224, Pommelsbrunn (50km/h)

Höfen 10, 91284, Neuhaus a.d. Pegnitz (50 km/h)

Thalheimer Straße ggü. 29, 91230, Happurg/ Förrenbach, Staatsstraße (50 km/h)

Rothenbruck ggü. 16, 91284, Neuhaus a.d. Pegnitz/ Rothenbruck, Staatsstraße (50 km/h)

OT Ziegelhütte, ST2240, 90518, Altdorf bei Nürnberg, Staatsstraße (50 km/h)

Schule, Schulstraße, 90518, Altdorf bei Nürnberg (30 km/h)

Schule, Am Lichtenstein, 91224, Pommelsbrunn (30 km/h)

Kindergarten, Gehrestalstraße, 91224, Pommelsbrunn (30 km/h)

Kindergarten, St 2239, Altdorfer Straße, 90537, Feucht (30 km/h)

Friedrich-Ebert-Straße, 90537, Feucht (30km/h)

Stadt Oberasbach

Rothenburger Straße ggü. 2, Fahrtrichtung Nürnberg, 90522, Oberasbach (50 km/h)

Stadt Roth

Kiliansdorfer Höhe, 91154, Kiliansdorf, (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Eckersmühlener Hauptstraße, 91154, Eckersmühlen (30 km/h)

Landkreis Roth

Baustelle, BAB 9 Richtung München, Ab. 680, km 4,7, 90530, Wendelstein (80 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2220, Ab. 590, km 1,3, 91183, Abenberg (80 km/h)

Schule, Altenfeldener Straße, 90584, Allersberg (30 km/h)

St 2220, Höhe Einmündung Stephansmühle, 91161, Hilpoltstein, Staatsstraße (100 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 2220/AB 580/km 1,4, 91183, Abenberg (80 km/h)

Schulumfeld, Schwabacher Straße 15, 90596, Leerstetten (30 km/h)

Stadt Rothenburg ob der Tauber

Ortsausfahrt Industriegebiet, Erlbacher Straße, 91541, Rothenburg ob der Tauber (50 km/h)

Stadt Röthenbach an der Pegnitz

Ortsdurchfahrt, Bahnhofstraße, 90552, Röthenbach a. d. Pegnitz (50 km/h)

Stadt Schwabach

Schulweg, Bushaltestelle, Dietersdorfer Straße, 91226, Schwabach-Wolkersdorf (50 km/h)

Schule, Südliche Ringstraße, 91126, Schwabach (30 km/h)

Schule, Penzendorfer Straße, 91126, Schwabach (30 km/h)

Schule, Nürnberger Straße, 91126, Schwabach (30 km/h)

Verkehrsberuhigter Bereich, Stadtparkstraße, 91126, Schwabach (10 km/h)

Spielplatz, Badstraße, 91126, Schwabach (30 km/h)

Seniorenwohnheim / Krankenhaus, Auf der Reit, 91126, Schwabach (30 km/h)

Stadt Treuchtlingen

Grundschule, Hahnenkammstraße, 91757, Treuchtlingen (30 km/h)

Schule, Bürgermeister-Döbler-Allee, 91757, Treuchtlingen (30 km/h)

Stadt Uffenheim

Schule, Adelhofer Straße, 97215, Uffenheim (50 km/h)

Ulsenheimer Straße, 97215, Uffenheim (50 km/h)

Stadt Velden

Raitenberg ggü. 31, 91235, Velden/ Raitenberg, Kreisstraße (50 km/h)

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Ausbaustrecke dreispurig, B 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim, 91799 Langenaltheim (100 km/h)

Ortsdurchfahrt, B 2, Abschnitt 2260, Dietfurt, 91757, Treuchtlingen (50 km/h)

Gefährliche Ausfahrt, Dettenheim - Treuchtlingen, 91757, Treuchtlingen (50 km/h)

Staatsstraße 2389, 91792, Ellingen (60 km/h)

B 13, 91792, Ellingen - Massenbach / Stopfenheim (100 km/h)

B 13, 91781, Weißenburg / Suffersheim (100 km/h)

B 2, 91785, Pleinfeld Mischelbach (100 km/h)

B 466, Ab. 470, km 2,500, 91710, Gunzenhausen (100 km/h)

B 13, Ab. 1200, km 0,450, 91741, Theilenhofen (100 km/h)

B 13, Ab. 1060, km 1,500, 91738, Muhr am See (100 km/h)

OT Frickenfelden, Schulstraße, 91710, Gunzenhausen (30 km/h)

Nürnberger Straße, 91710, Gunzenhausen (30 km/h)

WUG1, Geiselsberger Straße, 91720, Absberg (50 km/h)

WUG1, Grausenbuck, 91720, Absberg (50 km/h)

Bei Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich, B 2, Abs.2460, 91785, Pleinfeld (100 km/h)