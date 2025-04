Blitzermarathon 2025 in Oberbayern: An diesen Standorten sollten Sie nicht zu schnell fahren

Wer gerne mal zu schnell fährt oder die Tachonadel nur ein kleines bisschen über dem eigentlichen Tempolimit hält, muss zweimal im Jahr besonders aufpassen. Hintergrund ist der Blitzermarathon. Koordiniert wird die Aktion, die im Rahmen der alljährlichen „Speedweek“ stattfindet, von dem europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpol. Die Polizei will Autofahrerinnen und Autofahrer mithilfe vermehrter Radarkontrollen daran erinnern, sich an die geltenden Tempolimits zu halten und so die Verkehrssicherheit erhöhen, erklärt der ADAC.

In diesem Jahr sind zwei Aktionswochen geplant – eine im April und eine im August. Allerdings nehmen nicht alle Bundesländer immer an beiden Terminen teil. Im vergangenen Jahr hat Bayern die Sommer-Speedweek zum Beispiel ausfallen lassen und nur an der Frühlingsaktion teilgenommen. In diesem Jahr ist der Höhepunkt der ersten Speedweek, die von 7. bis 13. April läuft, für Mittwoch, 9. April, geplant – auch in Bayern.

In unserer Übersicht finden Sie Listen aller Standorte zum gesamten Blitzermarathon 2025 in Bayern. Wo im Regierungsbezirk Oberbayern beim Blitzermarathon 2025 im April geblitzt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Blitzermarathon 2025: Wann wird in Oberbayern geblitzt?

An der Speedweek nehmen neben Deutschland laut dem ADAC immer wieder auch andere europäische Länder teil. Wer in der Zeit von 7. bis 13. April also mit dem Auto in den Urlaub fährt, sollte sich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, sonst könnte es teuer werden. Dem Automobilclub zufolge drohen bei Geschwindigkeitsverstößen in Deutschland Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote.

Beim Blitzermarathon 2024 wurden in Bayern am 19. April laut dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 8627 Geschwindigkeitssünder erwischt. Auch in diesem Jahr nimmt Bayern wieder an der Aktion teil. Allerdings laufen Autofahrerinnen und Autofahrer hier – und damit auch in Oberbayern – laut dem ADAC nicht die ganze Woche Gefahr, in eine Radarfalle zu rauschen. Bayern beschränkt die Aktion nämlich auf den Haupttag, also auf den Blitzermarathon am 9. April.

Blitzermarathon 2025: Hier stehen die Blitzer in Oberbayern – alle Standorte in der Übersicht

Einige Bundesländer geben kurz vor Beginn des Blitzermarathons die genauen Standorte der Radarfallen bekannt. So auch Bayern. Das Bayerische Innenministerium hat die genauen Stadtorte am 2. April veröffentlicht. Wie schon 2024 finden Sie hier eine komplette Liste mit allen Straßen in Oberbayern, auf denen am 9. April geblitzt wird.



In und um München müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer hier ganz genau an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten:

Kreisfreie Landeshauptstadt München

Schulweg, Waldfridhofstraße / Werdenfelsstraße, 81377, München (50 km/h)

Ludwigstraße, 80539, München (50 km/h)

Schukweg, Karl-Theodor-Straße, 80796, München (30 km/h)

Örtliche Hauptstraße, Unfallgefahrenstelle Leopoldstraße, 80804, München (30 km/h)

Schulweg, Unfallgefahrenstelle, Hörwarthstraße, 80804, München (30 km/h)

Schulweg, Wittelsbacherstraße, 80469, München (30 km/h)

Schulweg, Herzog-Heinrich-Straße, 80336, München (30 km/h)

Schulweg, Blumenstraße, 80331, München (30 km/h)

Schulweg, Schellingstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg, Oettingenstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg / Kindergarten, Thersienstraße, 80333, München (30 km/h)

Schulweg, Waldfriedhofstraße / Werdenfelsstraße, 81377, München (50 km/h)

Schule, Claudius-Keller-Straße, 81669, München (temporär 30/50 km/h)

Schule, Zeppelinstraße / Eduard-Schmid-Str., 81669, München (30 km/h)

Rosenheimer Straße / Orleanstr., 81667, München (30 km/h)

Orleanstraße, 81667, München (30 km/h)

Grundschule, Oberföhringer Straße 224, 81927, München (30 km/h)

Schule, Gänselieselstraße, 81739, München (30 km/h)

Schule, Karl-Marx-Ring, 81735, München (50 km/h)

Putzbrunner Straße, 81739, München (50 km/h)

Ständlerstraße, 81737, München (60 km/h)

Züricher Straße, 81476, München (30 km/h)

Ifflandstraße, 80802, München (50 km/h)

Landsberger Straße (B2), 80687, München (50 km/h)

Kinder, Altenheim, Einsteinstraße, 81675, München (30 km/h)

Effnerstraße, 81925, München (60 km/h)

Grünwalder Straße, 81547, München (50 km/h)

Tegernseer Landstraße (B2R), 81539, München (50 km/h)

Grundschule, Berg-am-Laim-Straße (B304), 81673, München (30 km/h)

Kreillerstraße (B 304), 81825, München (50 km/h)

Heinrich-Wieland-Straße, 81735, München (50 km/h) Schule, Ackermannstraße, 80797, Müchen (30 km/h)

Landshuter Allee (B304), 80809, München (60 km/h)

Triebstraße (B304), 80993, München (60 km/h)

Würmtalstraße 10 ggü., 81375, München (50 km/h)

Marsplatz, 80335, München (50 km/h)

Menzinger Straße, 80638, München (50 km/h)

Grundschule, Felmochinger Str. / Am Schnepfenweg, 80995, München (30 km/h)

Grundschule, Kindergarten, Lerchenauer Str. / Irisstraße, 80935, München (30 km/h)

Schleißheimer Str. / Hamburger Str., 80809, München (50 km/h)

Von-Kahr-Straße, 80997, München (50 km/h)

Wintrichring, 80992, München (60 km/h)

Josef-Felder-Str., 81241, München (50 km/h)

Verdistraße 68, 81247, München (50 km/h)

Raserstrecke, Ungererstraße, 80805, München (50 km/h)

Raserstrecke, Ingolstädter Straße, 80939, München (50 km/h)

Ludwigstraße, 80539, München (50 km/h)

Landkreis München

Schule, Aschheimer Straße, 85737, Ismaning (30 km/h)

Grundschule, Camerloherstraße, 85737, Ismaning (30 km/h)

Schulcampus, Mitterfeldallee, 85774, Unterföhring (30 km/h)

Ortsdurchfahrt, Wasserbruge Straße (B 304), 85540, Haar (60 km/h)

Schulumfeld, Eichendorffstraße, 85609, Aschheim (50 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 2078, Abs. 195, 85662, Hohenbrunn (70 km/h)

Unfallhäufungsstelle, B 471 / BAB A99, 85662, Hohenbrunn (70 km/h)

Schulweg, St 2573, OT Arget / Lochhofen, 82054, Sauerlach (70 km/h)

Grundschule, Münchner Straße 12, 82041, Oberhaching (30 / 50 temporär km/h)

Unfallhäufung, K M2, Abschnitt 200, 82024, Taufkirchen (70 km/h)

St 2572, 82049, Pullach (30 km/h)

St 2072, Abschnitt 440, 82031, Grünwald (50 km/h)

Grünwalder Straße, 82064, Straßlach-Dingharting (50 km/h)

Wasserburger Straße (B304), 85540, Haar (60 km/h)

Im Wald, St 2070/ Abs. 700/km 2,2, 85653, Aying (100 km/h)

St 2070/ Abs. 570/km 1,8, 82054, Sauerlach (80 km/h)

Unfallhäufungsstelle, St2071/ Abs. 180/ 0,55 (Schäftlarner Berg), 82067, Schäftlarn (40 km/h)

Unfallhäufungsstelle, St2071/ Abs. 120/ km 0,0, 82069, Schäftlarn (70 km/h)

Schulweg, Planegger Straße, 82061, Neuried (30 km/h)

Ortsdurchfahrt, Germeringer Straße, 82152, Planegg (30 km/h)

Fürstenrieder Straße, 82152, Planegg (60 km/h)

St 2053 / Jägerstaße, 85764, Oberschleißheim (70 km/h)

Kindergarten, Hauptstraße 68, 85716, Unterschleißheim (30 km/h)

Nordwestring AS Garching Süd A9, 85748, Garching (60 km/h)

A995 Richtung München, Abschitt 120, 82008, Unterhaching (80 km/h von 22 bis 6 Uhr und 120 km/h von 6 bis 22 Uhr)

A995 Richtung AK München-Süd, Abschnitt 120, 82008, Unterhaching, Autobahn (80 km/h von 22 bis 6 Uhr)

Auch in diesen Landkreisen und Städten in Oberbayern stehen am 9. April 2025 vermehrt Blitzer:

Landkreis Altötting

St 2107, Höhe Kasten, 84508, Burgkirchen (50 km/h)

Burgkirchner Straße 66, 84489, Burghausen (50 km/h)

Burghauser Straße, 84533, Haiming (50 km/h)

Kreisstraße AÖ 27, Höhe Brunnthal, 84518, Garching (80 km/h)

St 2107, Pirach, Höhe Quick, 84508, Burgkirchen (70 km/h)

St 2356, Höhe Rehdorf, 84508, Burgkirchen (70 km/h)

St 2107, Höhe Auffang, 84503, Altötting (80 km/h)

B 299, Abzw. Kiefering, 84556, Kastl (100 km/h)

St 2108, Abschnitt 140, 84561, Mehring (80 km/h)

B 20, Abschnitt 750, bei Gegend, 84561, Mehring (80 km/h)

St 2107, Höhe Werk Gendorf, 84508, Burgkirchen (60 km/h)

St 2108, Altöttinger Forst, 84524, Neuötting (100 km/h)

Kreisstraße AÖ 22, Höhe Bahnhof, 84533, Stammham (50 km/h)

B 588, Eggenfeldener Straße, 84571, Reischach (50 km/h)

Kreisstraße AÖ 2, Abschn. 160 b. Heisting, 84568, Pleiskirchen (100 km/h)

Kreisstraße AÖ 30, Höhe Plackersdorf, 84568, Pleiskirchen (60 km/h)

B 588, Höhe Brandmühle, 84571, Reischach (60 km/h)

Kreisstraße AÖ 18 Bahnhofstraße, 84518, Garching (50 km/h)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Schule und Kindergarten, Weidacher Hauptstraße (Höhe Mühlpointweg), 82515, Eurasburg / Beuerberg (50 km/h)

Schulweg, Wolfratshauser Straße (St 2370, Abs. 240, km 0,350), 82547, Münsing (100 km/h)

St 2065, Abs. 210, km 1,520, 82541, Icking, (100 km/h)

B 11, Abs. 590, km 0,450, 82057, Egling / Öhnböck (50 km/h)

Tattenkofener Straße, 83623, Ascholding (50 km/h)

St 2072, PP Staubachhof, 83623, Königsdorf (70 km/h)

B 11, Schönrain, 82549, Geretsried (30 km/h)

Schule, Isardamm, 82538, Geretsried (70 km/h)

B 11, Pfadiheim, 82538, Geretsried (70 km/h)

B 11, PP Geretsried Nord, 82538, Wolfratshausen (30 km/h)

Kradstrecke Kesselberg, B 11, 82431, Lenggries (70 km/h)

Kradstrecke Sylvenstein, B 13, 83661, Bad Tölz (50 km/h)

Tegernseer Straße/Gewerber., 83646, Bad Tölz (50 km/h)

Schule, Jahnstraße/Th.Körner-Str., 83646, Bad Tölz (50 km/h)

Am Manfredhof, 83646, Siegsdorf (70 km/h)

Landkreis Berchtesgadener Land

Schulweg, Schwimmbad, Alte Berchtesgadener Straße 42, 83487, Marktschellenberg (30 km/h)

Schulweg, einseitiger Gehweg, B 20, Tittmoninger Straße 51, 83410, Laufen (30 km/h)

Feuerweg, Schulweg, B 305, Berchtesgadener Straße 16, 83458, Schneizlreuth (50 km/h)

B 20, Ortsteil Hammerau, 83404, Ainring (50 km/h)

B 304, Ortsteil Adelstetten, 83404, Ainring (50 km/h)

Kreisstraße BGL 2, OT Neuhaberland, 83416, Saaldorf-Surheim (70 km/h)

St 2101 / Karlstein - Feuerwehrhaus, 83435, Bad Reichenhall (50 km/h)

B 21,Umgehungsstraße Höhe ehemals HEM-Tankstelle, 83435, Bad Reichenhall (60 km/h)

St 2103, Höhe Pfingstl, 83454, Anger (70 km/h)

B 304, A1240 Radunterführung, 83317, Teisendorf (70 km/h)

St 2101 / Höhe Nesselgraben, 83435, Bad Reichenhall (60 km/h)

B 20, Hallthurmer Berg, 83457, Bayerisch Gmain (50 km/h)

B 305, Höhe Unterau, 83471, Berchtesgaden (70 km/h)

B 20, Höhe Obersüßenbrunn, 83483, Bischofswiesen (70 km/h)

B 20, Einmündung Heurungstraße, 83451, Piding (70 km/h)

St 2103, Leobendorf, 83410, Laufen (100 km/h)

Tittmoninger Straße, 83410, Laufen (30 km/h)

Landkreis Dachau

Grund- und Mittelschule, Sonnenstraße - DAH 5, Abs. 140, km 3,67, 85232, Berkirchen (30 km/h)

St 2339, Abs. 250, km 3,12, 85778, Haimhausen (70 km/h)

Schmale OVS, Moosstraße - OVS B471-St2339, 85241, Hebertshausen (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2050, Abs. 460, km. 4,15, 85229, Markt Indersdorf - Stangenried (80 km/h)

Gefährliche Einmündung, K DAH 3, Abs. 160, km 1.35, 85244, Röhrmoos (80 km/h)

Realschule, Freiherrnstraße - DAH 11, Abs. 100, km 0,6, 85258, Weichs (30 km/h)

Bushaltestelle, Schulzentrum, Theodor-Heuss-Straße, BHS, 85221, Dachau (30 km/h)

Schule, Kindergarten, ST 2047, Augsburger Straße 27 (Kita), 85247, Schwabhausen (30 km/h)

Arnbacher Straße 34, 85247, Schwabhausen (50 km/h)

Landkreis Ebersberg

Unfallgefahrenpunkt, St 2080, Ab. 150, km 0.745, 85570, Markt Schwaben (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2580, Ab. 300, km 1.900, Richtung A94, 85570, Markt Schwaben (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 304, Ab. 300, Km 0.500, Richtung München, 85646, Vaterstetten (700 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, K EBE 5, Ab. 120, Km 0.300, Richtung Neufarn, 85646, Vaterstetten OT Neufarn (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, K EBE 4, Ab. 140, Km 3.470, 85646, Vaterstetten (70 km/h)

Schulweg, Baldhamer Straße / Wankstraße, 85598, Zorneding (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Gruber Straße 59 c, 85586, Poing (50 km/h)

Gegenüber Betreuungszentrum, Münchener Straße 39 ggü., 85643, Steinhöring (50 km/h)

Bushaltestelle, St 1066/AB 160/km 0,0, 85625, Glonn, Westerndorf (70 km/h)

Unfalllgefahrenpunkt, B 12, Höhe Birkach, 85664, Hohenlinden (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2081, Absch. 180, 85667, Oberpframmern, Aich (70 km/h)

Kindergarten, Eglhartinger Str., 85604, Zorneding OT Pöring (30 km/h)

Bushaltestelle/Weiler, K EBE 18, Ab. 100, km 1.05, 85570, Markt Schwaben (60 km/h)

Bushaltestelle, B 304, Ab. 470, km 0.04, 85643, Steinhöring OT Tulling (50 km/h)

Schul-/Bushaltestelle, K EBE 13, Ab. 120, km 1.05, 85625, Glonn (70 km/h)

Ortsdurchfahrt, Münchener Straße, 85643, Steinhöring (50 km/h)

St 2079, Abs. 370 , km 0,65, 85625, Baiern (70 km/h)

Grundschule, Aicherstr. i. H. Jahnstraße, 85661, Forstinning (30 km/h)

Schwaberwegen, Ebersberger Str. i. H. Hs. Nr. 25, 85661, Forstinning (50 km/h)

Landkreis Eichstätt

Unfallgefahrenpunkt, B 13, Ab. 1540, km 0,05, 85117, Eitensheim (70 km/h)

Ortsdurchfahrt, Gabelstr. Höhe FFW, 85114, Buxheim (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2229, Ab. 280, km 3,21, 85095, Denkendorf (100 km/h)

St 2228, AB 380, 85110, Kinding (70 km/h)

St 2229, AB 400, 92339, Beilngries (70 km/h)

St 2225, AB 140, 85131, Pollenfeld (60 km/h)

B 13, AB 1360, 85132, Schernfeld (100 km/h)

EI 49, AB 100, 85072, Eichstätt (80 km/h)

Kindergarten, St 2336, Gungoldinger Straße, Einm. Austraße 85122, Hitzhofen (50 km/h)

Landkreis Erding

Südring, Höhe Rollbrücken S5/6, 85445, Oberding (60 km/h)

Terminalstr. Mitte, Höhe P5, 85445, Oberding (50 km/h)

St 2084, 84405, Dorfen (80 km/h)

K ED 13, 84405, Dorfen (60 km/h)

St 2084, 84405, Dorfen (60 km/h)

B 15, 84416, Taufkirchen/Vils (70 km/h)

B 15, 84427, St. Wolfgang (50 km/h)

K ED 21, 84427, St. Wolfgang (50 km/h)

St 2086, 84405, Dorfen (70 km/h)

Unfallgefahrenstelle, ED 19, Absch. 170 (Am Kompostwerk 1), 85462, Eitting (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Hauptstraße - Moosen (Vils), Höhe Schule, 84416, Taufkirchen (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, K ED 28, Absch. 100, 84416, Inning a. Holz (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2580, Absch. 100, 85462, Eitting (100 km/h)

Schulbushaltestelle, Von-Preysing-Str., 84435, Lengdorf OT Kopfsburg (50 km/h)

B 15, Ab. 840, km 0.55, 84405, Dorfen OT Jaibing (80 km/h)

Bushaltestelle, St 2332, Ab. 175, km 1.35, 85669, Pastetten (70 km/h)

Betreuungseinrichtung, St 2331, Ab. 260, km 2.60, 85669, Pastetten OT Fendsbach (60 km/h)

Ortsdurchfahrt, St2084, Abs. 600, km 3,00, 85461, Bockhorn / Flanning (70 km/h)

B 15, Dorfener Straße 32, 84416, Taufkirchen (Vils) (50 km/h)

Landkreis Freising

St 2054, Ab. 1160, km 2,2, 85368, Moosburg an der Isar, OT Aich (70 km/h)

FS28,AB 140, KM 0,33, 85368, Wang, OT Schweinersdorf (70 km/h)

St 2350,AB 440, KM 0,93, 85368, Moosburg an der Isar (70 km/h) St 2045, AB 880, km 2,31, 84072, Au / Hallertau, OT Hirnkirchen (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt tödliche Verkehrsunfälle, B 13, A2260, km 1,75, 85411, Hohenkammer (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt + Kradstrecke, K FS 8, A120, km 4,8, 85414, Kirchdorf a.d. Amper (70 km/h)

Bislang nicht überwachte Strecke (Neubau), K FS 44, A195, km 1,75, 85354, Freising (50 km/h)

Unfallschwerpunkt nachts, unbeleuchteter Kreisverkehr, B 301, A70, km 3,15, 85356, Freising (70 km/h)

Bei Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich, St 2339, Absch. 340, km 2,75, 85354, Pallhausen (60 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 2045, Absch. 880, km 2,3, 84072, Au i.d Hallertau OT Hirnkirchen (60 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 13, Absch. 2260, km 2,0 - 2,2 (Zwingler), 85411, Hohenkammer (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, A 9 AK Neufahrn, Absch. 1080, Ast G-Z, NebenFB A 92, 85386, Eching (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Hauptstraße - Goldach, 85399, Hallbergmoos (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2053, Absch. 260, Ostseite Isarbrücke, 85399, Halbergmoos (60 km/h)

Ortsdurchfahrt, Zollinger Straße, 85356, Tüntenhausen (50 km/h)

Schule, Kindergarten, Jahnweg / Einm. Samweg, 85375, Neufarn b. Freising (30 km/h)

Schuleweg, Klinikum, Vimystraße 3, 85354, Freising (30 km/h)

Wippenhauser Straße 50, 85354, Freising (30 km/h)

Landkreis Fürstenfeldbruck

Unfallbrennpunkt, B 2, Abschnitt 1240, 82256, Fürstenfeldbruck (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, B 2, Augsburger Straße/Zur Kaisersäule, 82256, Fürstenfeldbruck (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2054, Höhe Aich, Absch. 360, km 4,5, 82256, Fürstenfeldbruck (80 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2054, Höhe Aich, Absch. 360, km 2,8, 82290, Landsberied (70 km/h)

Neue Gautinger Straße, 82110, Germering (80 km/h)

Augsburger Straße, 82194, Gröbenzell (50 km/h)

Schule, Lusstraße, 82216, Maisach (30 km/h) Kindergarten, Altenheim, Ganghoferstraße, 82216, Maisach (30 km/h)

Feuerwehr, Wildmoosstraße 28, 82194, Gröbenzell (30 km/h)

St 2345, Olchinger Straße 62 - 70 oder ggü., 82194, Gröbenzell (50 km/h)

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

B 2, Münchner Str., Am Brünnel, 82467, Garmisch-Partenkirchen (50 km/h)

Maximilianstraße, 82467, Garmisch-Partenkirchen (30 km/h)

Ludwigstraße, 82467, Garmisch-Partenkirchen (10 km/h)

Chamonixstraße, 82467, Garmisch-Partenkirchen (20 km/h)

B 2, Ortsteil Kaltenbrunn, 82467, Garmisch-Partenkirchen (50 km/h)

Bahnhofstraße, 82467, Garmisch-Partenkirchen (50 km/h)

Burgstraße, B 23, 82467, Garmisch-Partenkirchen (50 km/h)

Werdenfelser Str., OD Burgrain, 82467, Garmisch-Partenkirchen (50 km/h)

B 23, Griesener Straße, 82491, Grainau (50 km/h)

St 2061, Eibseestraße / Badersee, 82496, Grainau (50 km/h)

Partenkirchner Straße, 82490, Farchant (30 km/h)

GVS Farchant - Oberau, 82490, Farchant (70 km/h)

B 2, Ortsteil Klais, 82494, Krün (60 km/h)

Flößerstraße, 82499, Wallgau (30 km/h)

B 11, Karwendelstraße, 82494, Krün(50 km/h)

B 2, Abs. 160, km 0,5, Am Isarhorn, 82481, Mittenwald (80 km/h)

St 2042, Innsbrucker Straße, 82481, Mittenwald (50 km/h)

B 23, Abzweigung Staatsstr. 2060, 82488, Ettal (70 km/h)

Tiroler Gasse, Ortsmitte, 82487, Oberammergau (30 km/h)

St 2060, km 9-9,500, 82488, Ettal (70 km/h)

Weindorfer Straße, 82418, Murnau (30 km/h)

St 2372, Bahnhofstraße, 82449, Uffing (30 km/h)

St 2062, Hauptstraße, 82439, Großweil (70 km/h)

B 2, Ortsdurchfahrt, 82447, Spatzenhausen (50 km/h)

Murnauer Str. 13, 82438, Eschenlohe (30 km/h)

St 2038, Abs 100, km 2,5, 82418, Hofheim (60 km/h)

Murnauer Str. 3, 82433, Bad Kohlgrub (50 km/h)

B 2, Tunnel Oberau, Südportal, 82490, Farchant (80 km/h)

B 2, Tunnel Farchant, Südportal, 82467, Garmisch-Partenkirchen (80 km/h)

Landkreis Landsberg am Lech

Schule, St2055, Dießener Straße. 100, Gymnasium, 86911, Dießen (50 km/h)

Hauptverkehrsader, St2055, Höhe Aumühle, 86926, Greifenberg (70 km/h)

Kindergarten, LL6,Findingstraße, Höhe VR-Bank, 86923, Finnning (30 km/h)

Schule, St 2055,Dießener Straße, 86935, Rott (30/50 km/h, zeitlich begrenzt)

Schule, LL 6, Hagenheimer Straße, Höhe Schule, 86928, Hofstetten (50 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St2057, Abschnitt 220, 86946, Vilgertshofen (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 17, Abschnitt 440, 86920, Denklingen (70 km/h)

Unfallgefahrenstelle, St 2027, AB 40, km 0,7, 86947, Weil (70 km/h)

Unfallgefahrenstelle, K LL 2, AB 140, km 1, 86899, Landsberg (100 km/h)

Unfallgefahrenstelle, K LL 15, AB 110, km 1, 86899, Landsberg (70 km/h)

Unfallgefahrenstelle, Augsburger Str. (LL 20), 86916, Kaufering (50 km/h)

Landkreis Miesbach

St 2073, Höhe Wallenburg, 83714, Miesbach (80 km/h)

B 472, Höhe Potzenberg, 83714, Miesbach (70 km/h)

Bayrischzeller Straße 3, 83714, Miesbach (50 km/h)

B 472, Höhe Jedling, 83737, Irschenberg (70 km/h)

St 2010, Höhe Sinnetsbichl, 83737, Irschenberg (100 km/h)

St 2010, Höhe Grub, 83737, Irschenberg (60 km/h)

Industriestraße, B 307, 83734, Hausham (50 km/h)

Schulbushaltestelle, Rosenheimer Str. 9, 83626, Valley/Grub (50 km/h)

Schule, KiGa, Miesbacher Str. / Mangfallweg, 83629, Weyarn (50 km/h)

Miesbacher Str./ Frauenhofer Str., 83626, Valley/Marschallfeld (60 km/h)

B 307/ Bayerwald, 83708, Kreuth/ Bayerwald (70 km/h)

Schule, B472/ Glückaufstraße, 83666, Waakirchen (60 km/h)

Seestraße/ Parkplatz Point, 83684, Tegernsee (50 km/h)

Schulweg, Wiesseer Straße/ Ringbergweg, 83708, Kreuth/ Weißach (50 km/h)

Wiesseer Straße/ Bahnhof, 83703, Gmund (50 km/h)

Landkreis Mühldorf

Staatsstraße 2352, Ecksberger Kreisel Richtung Waldkraiburg, 84453, Mühldorf (70 km/h)

Äußere Neumarkter Straße, 84453, Mühldorf (50 km/h)

St 2550, Ortsdurchfahrt, 84453, Mühldorf (50 km/h)

St 2352, 84562, Mettenheim (80 km/h)

St 2550, 84562, Mettenheim (100 km/h)

B 299, Ödmühle, 84513, Erharting (60 km/h)

Kreisstraße MÜ 18, Wertstoffhof, 84559, Kraiburg a. Inn (70 km/h)

Kreisstraße MÜ 19, Bahnhof, 84555, Jettenbach (50 km/h)

B 12, Straßmeier/Thal, 83558, Maitenbeth (50 km/h)

Schulweg, St 2092, Innere Neumarkter Straße / Einm. Adolf-Kolping-Straße, 84453, Mühldorf a. Inn (50 km/h)

Feuerwehr, ST 2091, Pürten 17, 84478, Waldkraiburg (50 km/h)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Unfallhäufungsstelle, Staatsstraße 2035, 86633, Neuburg a. d. Donau (70 km/h)

Augsburger Straße, 86668, Karlshuld (50 km/h)

Gefährliche Einmündung, B 16, Ab. 2200, km 1,93, 86706, Weichering (80 km/h)

Kurvenbereich, St 2043, Ab. 140, km 0,36, 86633, Neuburg a. d. Donau (70 km/h)

Ortsdurchfahrt, Hauptstraße 164, 85123, Karlskron (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Schrobenhausener Str. 35, 86564, Pobenhausen (50 km/h)

Gefahrgeneigte Strecke, St 2044 Abs. 300, 85123, Karlskron (100 km/h)

Unfallschwerpunkt, B 300, Abs. 1380 Mühlried - Waidofen, 86529, Schrobenhausen (100 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2045 Abs. 520 SOB - PAF, 86529, Schrobenhausen (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, St 2045 Abs. 520 SOB - PAF, 86529, Schrobenhausen (100 km/h)

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

FR. B 16, St 2233, Abs. 110, St. 0,15, 85126, Münchsmünster (70 km/h)

FR. Geisenfelder Str., Bahnhofstraße, 85119, Ernsgaden (50 km/h)

FR. Ebenhausen-Werk, Münchener Str., 85107, Baar-Ebenhausen (50 km/h)

Höhe Schneidgasse, Staatsstraße 2045 - Mitterscheyern, 85298, Scheyern (50 km/h)

Höhe Bahnhof, Pfaffenhofener Straße, 85293, Reichertshausen (50 km/h)

St 2045 - Schmidhausen, 85298, Scheyern (70 km/h)

Paindorfer Straße, 85293, Reichertshausen (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, B16, Ab. 2280, km 1,31, 85077, Manching (60 km/h)

Kurz vor Spielplatz, St 2335, km 4,0, 85077, Forstwiesen (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 13, Ab. 2040, km 1,6, 85309, Pörnbach (70 km/h)

Landkreis Rosenheim

Unfallgefahrenpunkt, KRO 5 , Abs.120, 83083, Riedering/ Holzen (70 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 15, Abs. 380, 83135, Schechen / Erlensee (80 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2359, Abs. 280, 83569, Vogtareuth / Lochen (70 km/h)

Unfallschwerpunkt, ST 2095, Abschnitt 200, 83139, Söchtenau (70 km/h)

St 2359 AB 100, 83098, Brannenburg (70 km/h)

Kufsteiner Straße ggü. 73, 83088, Kiefersfelden (60 km/h)

Rosenheimer Straße 120, 83080, Oberaudorf (50 km/h)

St 2089, AB 340, St. 0,65, 83064, Raubling (60 km/h)

Kreisstraße RO 26 St. 2,7, 83101, Rohrdorf (60 km/h)

Unfallschwerpunkt, SS2093, Abs 160, 83112, Frasdorf (70 km/h)

St 2092, Abs 100, 83233, Bernau (80 km/h)

St 2092, Abs 340, 83128, Halfing (100 km/h)

B 304 Ab. 520 km 4,0, 83533, Edling (70 km/h)

Kreisstraße RO 24, Abs. 110, km 2,2 (Messung Höhe Dettendorfer Str.), 83043, Bad Aibling, Kreisstraße (80 km/h)

Schule, Kirchdorfer Straße, 83052, Bruckmühl (30 km/h)

Wernher-von-Braun-Straße, 83052, Bruckmühl, sonstige Straße (50 km/h)

Unfallschwerpunkt, Kreisstraße RO 8, Höhe Noderwiechs, 83052, Bruckmühl (60 km/h)

Schule, Kreisstraße RO 2, Westerhamer Straße/Schulstraße, 83620, Feldkirchen-Westerham (30 km/h)

Kreisstraße RO 19, Ortsteil Riedhof, 83109, Großkarolinenfeld (70 km/h)

Grafinger Straße, 83109, Großkarolinenfeld (50 km/h)

Rosenheimer Straße, 83109, Großkarolinenfeld (50 km/h)

St 2078, Abs. 580 (Aiblinger Au), 83059, Kolbermoor (70 km/h)

Bahnhofstraße, Ortsteil Ostermünchen, 83104, Tuntenhausen (50 km/h)

St 2089, Abs. 200, Ortsteil Mailing, 83104, Tuntenhausen (60 km/h)

Schulbushaltestelle, Tillystraße (Bushaltestelle), 83104, Tuntenhausen (50 km/h)

Landkreis Starnberg

Allee (Unfallgefahr), St 2068, AB 190, km 1,6, 82229, Seefeld-Meiling (70 km/h)

Gefährliche Kreuzung / Einmündungen, K STA 3, AB 120, km 2,75, 82346, Andechs-Rothenfeld (70 km/h)

Ortsdurchfahrt / Lärmbeschwerden, St2063, AB420, KM 0,7, 82131, Gauting (70 km/h)

Schulweg / Kindergarten / Lärmschutz, Karolingerstraße, 82205, Gilching (30 km/h)

Ortsdurchfahrt / Schulweg, Pentenrieder Straße 3, 82152, Krailling (30 km/h)

St 2063, A330, zw. Possenhofen und Niederpöcking, 82343, Pöcking (60 km/h)

B 2, Abschnitt 920, 82319, Starnberg (60 km/h)

St 2063, A290, zw. Tutzing und Unterzeismering, 82327, Tutzing (60 km/h)

Landkreis Traunstein

B 306, Reichenhaller Straße / Einm. Gewerbegebiet See, 83334, Inzell (60 km/h)

St 2105, Hochstraße / Einm. Haslacher Feld, 83278, Traunstein (50 km/h)

B 20, Ortsdurchfahrt Nonnreit, Bereich Einm. Ettenau, 84529, Tittmoning (50 km/h)

Bahnhofstraße, 83346, Bergen (70 km/h)

St 2095; Kraimoos, 83339, Chieming (70 km/h)

Erlstätter Straße, 83355, Grabenstätt (50 km/h) Schmidhamer Straße, 83278, Traunstein (50 km/h)

Seelauer Str., 83278, Siegsdorf (50 km/h)

B 304; Schineck, 83362, Surberg (100 km/h)

B 304; Weiderting, 83365, Nußdorf (100 km/h)

B 306; Schwarzberg, 83334, Inzell (70 km/h)

B 305; Laubau, 83324, Ruhpolding (70 km/h)

Grassauer Straße in Rottau, 83224, Grassau (50 km/h)

Grassauer Straße, 83236, Übersee (50 km/h)

Hauptstraße, 83246, Unterwössen (50 km/h)

B 304, 83352, Altenmarkt an der Alz (100 km/h)

B 299, 83308, Trostberg (50 km/h)

B 299, 83342, Tacherting (50 km/h)

Kreisstraße TS 23, Abschnitt 160, km 0,3-0,5, 83367, Petting (60 km/h)

B 20, Höhe Untergeisenfelden, 83413, Fridolfing (100 km/h)

Landkreis Weilheim-Schongau

Unfallgefahrenpunkt, Franz-Josef-Strauß-Str. (St 2014), Einmündung Esterweg, 86972, Altenstadt (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Peitinger Straße (B 23), Einmündung Solder, 82401, Rottenbuch (50 km/h)

Geschwindigkeitsüberschreitung gefährlich, B 17, AB 280, km 5,47, 86971, Peiting (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, St 2057, AB 290, km 0,000, 82405, Wessobrunn (70 km/h)

B 472, Höhe Roßlaich, 82398, Polling (60 km/h)

Marnbacher Straße 10, 82362, Weilheim (50 km/h)

Murnauer Straße, 82386, Huglfing (50 km/h)

Böbinger Straße, 82380, Peißenberg (50 km/h)

St 2057, 82398, Polling (70 km/h)

Raserstrecke, B 472, AB 620, KM 4.950, 82392, Habach (100 km/h)

Raserstrecke, St 2038, AB 140, KM 1,9, 82395, Obersöchering (100 km/h)

Schulweg, Birkenstraße Höhe Schule/KiGa, 82377, Penzberg (30 km/h)

Stadt Beilngries

Eichstätter Straße, 92339, Beilngries, Gemeindestraße (50 km/h)

Stadt Eichstätt

Ingolstädter Straße, 85072, Eichstätt, Bundesstraße (50 km/h)

Stadt Erding

Schule, Sigwolfstraße, 85435, Erding (30 km/h)

Schule, Haager Straße, 85435, Erding (30 km/h)

Anton-Bruckner-Str. (St2084, A560), 85461, Erding (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Taufkirchener Straße, 85435, Erding (60 km/h)

Unfallbrennpunkt, B 388, Abschn. 220, Hohenlindener Str., 85435, Erding (50 km/h)

Stadt Freising

Ortsdurchfahrt, Isarstraße, 85356, Freising (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, K FS 8, Absch. 120, 85354, Freising (70 km/h)

Stadt Fürstenfeldbruck

Grundschule, Richard-Higgins-Straße/Am Sulzbogen, 82256, Fürstenfeldbruck (30 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Von-Gravenreuth-Straße, 82256, Fürstenfeldbruck (50 km/h)

Nachtmessung, Münchner Straße, 82256, Fürstenfeldbruck (50 km/h)

Stadt Geisenfeld

Ortsdurchfahrt, Regensburger Str. 32, 85290, Geisenfeld (50 km/h)

Ortsdurchfahrt, Vohburger Str. 30, 85290, Geisenfeld (50 km/h)

Stadt Germering

Kindergarten, Seniorenh., Augsburger Straße, 82110, Germering (40 km/h)

Schulweg, Kleinfeldstraße, 82110, Germering (40 km/h)

Landsberger Straße, 82110, Germering (50 km/h)

Stadt Ingolstadt

Abfahrt Schillerbrücke, Südliche Ringstraße 64, 85053, Ingolstadt (50 km/h)

Ende Überholbereich zweispurig, B 16, Abs. 2220, km 1,1, Höhe Hagau, 85051, Ingolstadt (100 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 16, Ab. 140, km 0,02, 85055, Ingolstadt (60 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, B 16, Ab. 160, km 0,35, 85055, Ingolstadt (80 km/h)

Baustelle, A 9, Abs. 920, km 4,63, 85055, Ingolstadt (80 km/h)

Unfallbrennpunkt, Münchener Str 217, 85051, Ingolstadt (50 km/h)

Unfallbrennpunkt, Richard-Wagner-Str (vor Audi-Ring), 85057, Ingolstadt (50 km/h)

Stadt Landsberg am Lech

Integrativkindergarten, Schule, Schwiftinger Str./Eulenweg, 86899, Landsberg (30 km/h)

Stadt Neuburg an der Donau

Grund-/Mittelschule, Grünauer Straße, 86633, Neuburg a. d. Donau (30 km/h)

Stadt Olching

Grundschule, Kindergarten, Schulstraße 12, 82140, Olching (30/50 km/h)

Stadt Pfaffenhofen an der Ilm

Moosburger Straße, 85276, Pfaffenhofen a. d. Ilm, andere Straße (30 km/h)

Höhe Schotterparkplatz, Joseph-Fraunhofer-Straße, 85276, Pfaffenhofen a. d. Ilm (50 km/h)

Gittenbach, Höhe Anwesen 14, 85276, Pfaffenhofen a. d. Ilm (50 km/h)

Stadt Puchheim

Allinger Straße, 82178, Puchheim (30 km/h)

Stadt Rosenheim

Unfallgefahrenpunkt, Kufsteiner Straße /Zugspitzstraße, 83026, Rosenheim (50 km/h)

Unfallgefahrenpunkt, Äußere Münchener Str., 83026, Rosenheim (50 km/h)

Stadt Schrobenhausen

Grundschule, Altenfurter Straße, 86529, Schrobenhausen (30 km/h)

Grundschule, Georg-Leinfelder-Straße, 86529, Schrobenhausen (30 km/h)

Stadt Starnberg

Staatsstraße 2070, Andechser Straße, OT Perchting, 82319, Starnberg (50 km/h)

Weilheimer Straße, 82319, Starnberg (50 km/h)