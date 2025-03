Blitzermarathon in Bayern 2025: Diesen Tag sollten Sie sich notieren

Auch im Jahr 2025 kommt es in Deutschland zu einem groß angelegten Blitzermarathon. Die bayerischen Straßen bleiben von diesem nicht verschont. Vor allem an einem Tag soll im Freistaat verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert werden.

Wann ist der Blitzermarathon in Bayern 2025?

Beim Blitzermarathon handelt es sich um ein Projekt, das sich in weiten Teilen Europas etabliert hat. Es wird vom European Roads Policing Network (ROADPOL) organisiert, einem Netzwerk, welches die Verkehrspolizeien von 31 europäischen Nationen verbindet. Für das Jahr 2025 hat ROADPOL zwei Aktionswochen geplant, sogenannte „Speedweeks“.

Speedweek: 7. bis 13. April 2025 Speedweek: 4. bis 10. August 2025

In Bayern wird der Blitzermarathon am 9. April 2025 stattfinden. Das ist ein Mittwoch. ROADPOL gab bislang nicht bekannt, ob auf den Straßen im Freistaat auch an einem Tag im August verstärkt geblitzt wird. Im letzten Jahr war Bayern nicht Teil der zweiten Blitzer-Woche.

Blitzer-Aktion 2025: Wo wird in Bayern geblitzt?

ROADPOL gibt traditionell die Standorte für Radarfallen und Verkehrskontrollen bekannt, allerdings erst kurz vor dem Blitzermarathon. Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald die Stellen feststehen, an denen Sie in Bayern besonders aufpassen müssen.

Wie teuer wird es zum Blitzermarathon 2025 in Bayern?

Die Bußgelder für erhöhte Geschwindigkeit haben in den letzten Jahren angezogen. Aktuell werden laut dem Bußgeldkatalog innerorts 70 Euro fällig, wenn die Geschwindigkeit bis zu 20 km/h zu hoch war. Wer außerorts mit mehr als 20 km/h zu viel geblitzt wird, muss 100 Euro zahlen.

Wie lief der Blitzermarathon in Bayern 2024?

Im Rahmen des Blitzermarathons 2024 wurden in Bayern zahlreiche Verstöße gegen die Geschwindigkeitsregelungen festgestellt. Die Bayerische Polizei schoss 8627 Fotos, die zu einem Bußgeld führten. Der elfte Blitzermarathon in Bayern, der am 19. April 2024 stattfand, zeigte damit, dass noch immer viele Raserinnen und Raser unterwegs sind. Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße war im Vergleich zum Jahr 2023, in dem 8690 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden, nur geringfügig zurückgegangen.

Der unschöne Rekord beim bayerischen Blitzermarathon 2024 wurde auf der BAB 7 in Durach aufgestellt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West gab bekannt, dass ein Autofahrer in einer 80er-Zone mit 166 km/h unterwegs war. Die Strafe: Ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein saftiges Bußgeld.