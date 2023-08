Frau stirbt nach Blitzschlag in Baden-Württemberg

Mehrere Menschen wurden am Samstag in Unterensingen von einem Blitz getroffen. Ein 35-Jähriger erlag seinen Verletzungen. Nun ist auch eine 43-Jährige gestorben.

In Unterensingen im Landkreis Esslingen ist eine 43-Jährige nach einem Blitzschlag am Samstag ihren Verletzungen erlegen. Die Frau starb laut dem Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch in einem Krankenhaus. Auch ein 35-jähriger Mann, der am Samstag von dem Blitz getroffen worden war, starb in einer Klinik.

Frau nach Blitzschlag in Baden-Württemberg tot: Fünf weitere Menschen betroffen

Vier weitere Menschen waren neben den beiden betroffen. Auch der elfjährige Sohn der Frau war zunächst in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Sein Zustand hatte sich im Laufe des Wochenendes etwas gebessert, er blieb aber in stationärer Behandlung. Die 40 Jahre alte Frau des verstorbenen Mannes wurde verletzt, der vier Jahre alte Sohn und die knapp elf Monate alte Tochter erlitten einen Schock. Sie befanden sich nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt des Unwetters in einem Fahrradanhänger.

Das Unglück hatte sich am vergangenen Samstag ereignet. Während eines Unwetters hatten laut der Polizei mehr als ein Dutzend Menschen in einer Scheune bei einem Ausflugslokal Schutz gesucht. Die Betroffenen blieben an einer Biertischgarnitur unter einem Baum sitzen. Seit Tagen gewittert es immer wieder über Baden-Württemberg. Hin und wieder lösten die Blitze kleinere Brände oder auch mal einen Stromausfall auf. In den meisten Fällen verlief es aber glimpflich.

Viele Blitze in Baden-Württemberg im Deutschland-Vergleich

Baden-Württemberg war im vergangenen Jahr gemessen an den Einschlägen pro Fläche Blitzhochburg unter den Bundesländern. Im Südwesten wurden laut Blitz-Informationsdienst von Siemens knapp 1,0 Blitze pro Quadratkilometer registriert. Vor allem wegen extremer Dürre war die Gesamtzahl der Blitze von 93.243 im Vorjahr auf 34.623 gesunken.

Die Blitzhauptstadt des vergangenen Jahres liegt in Bayern. Kempten verzeichnete laut Siemens-Dienst mit 2,45 Einschlägen pro Quadratkilometer die bundesweit höchste Blitzdichte aller Landkreise, Kreise und kreisfreier Städte. Auch die nächsten vier Landkreise im Ranking liegen im Südwesten Bayerns: Ostallgäu, Garmisch-Partenkirchen, Lindau und Weilheim-Schongau kommen auf Werte zwischen 2,2 und 1,78 Blitzen pro Quadratkilometer.

Wie sollte man sich bei Gewitter verhalten?

Zieht ein Gewitter auf, sollten Menschen Schutz in einem Gebäude oder einem geschlossenen Auto suchen, raten Fachleute. Im Freien sollte man sich eine flache Stelle oder Vertiefung suchen, in die Hocke gehen, die Füße eng nebeneinanderstellen und die Arme um die Knie schließen. (mit dpa)