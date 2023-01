Blockabfertigung in Tirol: Aktuelle News und alle Termine 2023

Die Blockabfertigung in Österreich führt immer wieder zu Ausnahmezuständen im Verkehr in Bayern und Tirol. Alle Termine 2023 auf einen Blick.

An der deutsch-österreichischen Grenze braucht es immer wieder eine Menge Geduld. Das gilt nicht nur während Schulferien und beliebten Urlaubszeiten, sondern auch dann, wenn mal wieder eine Blockfertigung ansteht. Dann kann es nicht nur in Österreich zu Staus kommen, es werden auch in Bayern immer wieder Straßen gesperrt. Im Verkehr herrscht Ausnahmezustand. Doch was ist die Blockabfertigung und wann muss man sich auf sie einstellen? Alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Was ist die Blockabfertigung in Österreich?

In Tirol wurde die Blockfertigung vor einigen Jahren eingeführt. Mit der Zeit entwickelte sie sich zu einer festen Einrichtung. Auf der Inntalautobahn A12 befindet sich in südlicher Richtung eine Dosierstelle für Lkw. Diese dürfen in einer Stunde höchstens 250 Lkw passieren. Wenn der Grenzwert erreicht wurde, müssen alle Lkw über 7,5 Tonnen anhalten und warten. Leichtere Lkw dürfen sich in den regulären Verkehr einreihen. Die Dosierstelle befindet sich auf der Höhe der Ausfahrt Kufstein-Nord.

Die Folge der Blockabfertigung in Tirol sind beträchtliche Staus. Wenn Lkw warten müssen, steht den anderen Fahrzeugen nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung. Das hat zur Folge, dass sich der Verkehr teilweise bis zur A8 zwischen München und Salzburg staut. Gründe für eine Blockabfertigung gibt es zahlreiche. In der Regel werden sie mittlerweile terminiert.

Blockabfertigung in Tirol: Warum gibt es Straßensperren in Bayern?

Als Reaktion auf die Blockabfertigung in Tirol werden in Bayern in der Regel einige Straßen für den grenzüberschreitenden Lastwagen-Verkehr gesperrt. Dadurch soll verhindert werden, dass Lkw die Staus umfahren können. Schilder entlang der Autobahnen A93 und A8 weisen die Fahrerinnen und Fahrer von Lkw darauf hin, dass ein Ausweichen auf die Landstraße nicht erlaubt ist. Die Sperrungen betreffen Straßen abseits der Autobahnen.

Blockabfertigung in Österreich: Termine für 2023

Für das erste Halbjahr 2023 stehen bereits einige Termine für Blockabfertigungen in Tirol fest.

Montag, 9. Januar 2023

Montag, 6. Februar 2023

Montag, 13. Februar 2023

Montag, 20. Februar 2023

Montag, 27. Februar 2023

Montag, 6. März 2023

Montag, 13. März 2023

Mittwoch, 26. April 2023

Donnerstag, 27. April 2023

Dienstag, 2. Mai 2023 (Tag nach dem Maifeiertag )

) Montag, 15. Mai 2023

Dienstag, 16. Mai 2023

Mittwoch, 17. Mai 2023

Freitag, 19. Mai 2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt )

) Freitag, 26. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023

Dienstag, 30. Mai 2023 (Tag nach Pfingstmontag )

) Mittwoch, 31. Mai 2023

Donnerstag, 1. Juni 2023

Samstag, 3. Juni 2023

Montag, 5. Juni 2023

Dienstag, 6. Juni 2023

Mittwoch, 7. Juni 2023

Freitag, 9. Juni 2023 (Tag nach Fronleichnam )