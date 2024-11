"Blue Eye Samurai," Staffel 2: Start, Handlung, Besetzung - was ist bekannt?

"Blue Eye Samurai" ist eine Netflix-Anime-Serie, die während der Edo-Zeit in Japan spielt. In der Handlung strebt die junge Frau Mizu danach, ihren Vater zu finden und sich an ihm zu rächen. Der Grund: Als uneheliche Tochter einer Japanerin und eines weißen Mannes, der ihre Mutter vergewaltigt hat, sucht sie nach Gerechtigkeit. Gleichzeitig konfrontiert Mizu auch diejenigen, die sie aufgrund ihrer bikulturellen Herkunft zu einer Außenseiterin machen und nimmt sie in Verantwortung. Netflix hat eine Staffel 2 zu seiner animierten Serie "Blue Eye Samurai" angekündigt. Hier erfahren Sie alles, was schon bekannt ist.

Start von "Blue Eye Samurai", Staffel 2

Einen Start-Termin für die zweite Staffel von "Blue Eye Samurai" hat Netflix bisher nicht bekanngegeben. Experten dämpfen die Erwartung: Vor 2026 sei nicht mit Staffel 2 zu rechnen, berichtet The Economic Times. Das läge vor allem an der aufwändigen Produktion. Auch die Produktion von Staffel 1 hatte bereits 2020 begonnen und wurde erst 2023 fertiggestellt.

Amber Noizumi und Michael Green, die gemeinsam an der Entstehung von "Blue Eye Samurai" beteiligt sind, äußerten sich in einem Interview mit "Screenrant" über die zukünftigen Pläne der Serie. Green erklärte: "Im Grunde unseres Herzens wollen wir mindestens drei oder vier Staffeln erzählen. Wir kennen das Ende dieser Geschichte und möchten sie gerne weiterentwickeln." Dabei deutete Green sogar auf Pläne für ein Spin-off von "Blue Eye Samurai" hin. Obwohl der Name Ringo fällt, halten die beiden vorerst konkrete Details darüber zurück.

"Blue Eye Samurai", Staffel 2: Worum geht es in der Handlung?

"Blue Eye Samurai" spielt im 17. Jahrhundert im Edo-Japan und beschreibt die Geschichte von Mizu, einer Schwertmeisterin von gemischter japanisch-weißer Abstammung. Sie ist getrieben von einem Traum der Rache gegen jene, die sie zur Ausgestoßenen gemacht haben. Mizu entschließt sich, ein Leben in Verkleidung zu führen und Rache zu üben. "Es ist ein Rache-Epos aus der Edo-Periode", sagt Co-Creator Amber Noizumi. Kill Bill meets Yentl".

Es folgen Spoiler zur 1. Staffel von "Blue Eye Samurai": Im Japan des 17. Jahrhunderts waren die Grenzen zur Außenwelt hermetisch abgeriegelt. Die Bürger bekamen nie ein nicht-japanisches Gesicht zu sehen - es sei denn, in seltenen Fällen illegalen Handels. Unsere Heldin Mizu weiß, dass es zur Zeit ihrer Geburt nur vier Weiße in Japan gab. Sie macht sich auf, diese Männer zu töten, von denen einer ihr Vater sein könnte, der sie zu einer "Kreatur der Schande" gemacht hat. Doch Rache ist zur damaligen Zeit keine Option für Frauen, also muss Mizu eine Mission schmieden, indem sie sowohl ihr Geschlecht als auch ihre blauen Augen verbirgt.

Mizu wird auf ihrer Reise begleitet von Ringo, einem eifrigen Nudelhändler, der von Großem träumt; Taigen, einem eingebildeten Samurai; und Prinzessin Akemi, Taigens Verlobter, deren vergoldetes Leben in scharfem Kontrast zu Mizus Existenz steht. Ihre Rache-Mission führt uns durch das Japan der Edo-Ära in einer provokativen Serie, die den Zuschauer in lebendige Erwachsenen-Animation mit einem Hauch von Live-Action eintaucht.

Auf Mizus Abschussliste finden sich vier Namen: Violet, Fowler, Skeffington und Routely. Violet hat sie bereits beseitigt, doch Fowler erweist sich als besonders widerstandsfähiger Gegner. Auch wenn Mizu ihn daran hindern kann, das Shōgunat durch den Einsatz von Schusswaffen zu beenden, wird Edo durch ein großes Feuer fast vollständig zerstört. Der Shōgun selbst kommt dabei ums Leben.

Als sich Mizu die Möglichkeit bietet, Fowler zu töten, entscheidet sie sich stattdessen dafür, sein Leben zu verschonen. Im Austausch für Informationen über die letzten beiden weißen Männer, die vor 20 Jahren in Japan lebten und möglicherweise ihr Vater sein könnten, begibt sich Mizu nach London. Fowler begleitet sie, da Mizu ohne seine Hilfe wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte, sich in Europa zurechtzufinden.

Ein bedeutender Teil der zweiten Staffel wird in also in der englischen Hauptstadt spielen, was der Serie einen drastischen Tapetenwechsel verleiht. Dennoch bleibt die Frage offen, ob Fowler vertrauenswürdig ist. Es ist nur eine Frage der Zeit bis herauskommt, ob er Mizu möglicherweise belügt oder schon belogen hat.

Besetzung von "Blue Eye Samurai", Staffel 2 - welche Schauspieler im Cast leihen den Charakteren ihre Stimme?

Als die Schöpfer von "Blue Eye Samurai", Amber Noizumi und Michael Green, die Sprecher für ihre animierte Serie auswählten, war eine Sache für sie in erster Linie wichtig: Talente mit asiatischer Herkunft sollten unbedingt Priorität haben.

Noizumi erklärte Netflix gegenüber, dass sie authentisch besetzen wollten. "Wir wollten Repräsentation, damit sogar unsere Gruppen-Schauspieler, die nur im Hintergrund murmeln, ebenfalls asiatisch waren", sagte sie. "Das war unsere oberste Leitlinie." Und zur Synchronsprecherin der Titelfigur: "Wenn wir Maya Erskine nicht gehabt hätten, hätte es keine zweite Wahl für Mizu gegeben."

Hier die bisherige Besetzungslliste. Experten rechnen allerdings damit, dass nicht alle Sprecher in Staffel 2 wieder auftauchen, da der Plot in London weitergeht; klar ist bereits, dass George Takei, Randall Park, and Mark Dacascos nicht wieder auftreten werden, da ihren Figuren die erste Staffel nicht überlebt haben.

Hinter der Kamera waren unter anderen in leitender Funktion beteiligt:

Regie

Jane Wu

Earl A. Hibbert

Ryan O'Loughlin

Michael Green

Sunny Sun

Alan Taylor

Alan Wan

Drehbuch

Serienschöpfer Michael Green

Amber Noizumi

Yana Bille

"Blue Eye Samurai": Der Trailer

Netflix hat zur zweiten Staffel noch keinen Trailer veröffentlicht. Hier können Sie sich die Kostprobe zu Staffel 1 ansehen: