Blue-Origin-Rakete stürzt ab – Rückschlag für Jeff Bezos

Das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos muss einen Rückschlag verkraften. Eine Rakete von Blue Origin stürzt nach dem Start ab.

Schwerer Rückschlag für Jeff Bezos und sein Raumfahrtunternehmen: Eine Rakete von Blue Origin war am Montag bereits eine Minute nach dem Start vom Kurs abgekommen. Über Texas schaltete sich dann das Startabbruchsystem ein, welches die Kapsel von der Rakete löste. Das teilte Blue Origin mit. Die Trägerrakete stürzte in der Folge zu Boden, die Kapsel konnte aber mit einem Fallschirm kontrolliert in der Wüste landen. Sie soll keinen Schaden genommen haben.

Absturz von Blue-Origin-Rakete – Unternehmen von Jeff Bezos bringt immer wieder Passagiere ins Weltall

Es handelte sich bei der Mission um einen unbemannten Forschungsflug, bei dem keine Passagiere in der Kapsel waren. Stattdessen soll sich Forschungsausrüstung in der Kapsel befunden haben. "Booster-Ausfall auf dem heutigen unbemannten Flug. Das Ausstiegssystem funktionierte wie vorgesehen", twitterte Blue Origin.

Das Unternehmen von Amazon-Gründer Bezos bringt immer wieder Passagiere an den Rand des Weltraums, was den Vorfall noch brisanter macht. Der Forschungsflug, welcher nun scheiterte, war bereits der 23. Flug des Programms New Shepard, welches Blue Origin nach Alan Shepard benannte. Bei ihm handelt es sich um den ersten US-Bürger im All. Die 22 vorherigen Stars waren nach Plan gelaufen. Es reisten 32 Menschen im Rahmen des Programms ins Weltall. Blue-Origin-Gründer Bezos war einer von ihnen, ein anderer William Shatner, welcher als Protagonist der berühmten Serie "Star Trek" bekannt wurde.

Video: dpa

Fehlstart bei Blue-Origin-Rakete: Kapselausstiegssystem soll auch bei bemannten Flügen eingesetzt werden

Genaue Informationen zu dem Fehlstart der Forschungskapsel gab Blue Origin zunächst nicht bekannt. Klar ist, dass die Kapsel, von einem Fallschirm abgebremst, in der Wüste landete. "Während des heutigen Fluges trennte das Kapselausstiegssystem die Kapsel erfolgreich vom Booster. Der Booster schlug auf dem Boden auf. Es wurden keine Verletzten gemeldet; das gesamte Personal ist wohlauf", gab das Raumfahrtunternehmen bekannt.

Die Rakete des Typs New Shepard war rund eine Minute nach dem Start vom Kurs abgekommen. "Das war nicht geplant und wir haben noch keine Details", kommentierte Erika Wagner, Senior Director of Emerging Space Markets, im Livestream von Blue Origin. Sie erklärte, dass das Startabbruchssystem mit den Fallschirmen auch bei einem bemannten Flug zum Einsatz kommt. Daher konnte Blue Origin nach Wagners Aussagen zeigen, dass die Flüge selbst bei technischen Problemen sicher sind.

Die Rakete New Shepard wurde so konstruiert, dass sie nach einem Flug kontrolliert und aufrecht landet. Im Juli 2021 war Bezos mit einer derartigen Rakete von Blue Origin an den Rand des Weltraums geflogen. In der Folge hatte es fünf weitere bemannte Flüge gegeben. Ein Ticket für eine Reise in den Weltraum kann bei Blue Origin grundsätzlich auch von privaten Personen gekauft werden. Der Preis liegt bei mehreren Hunderttausend Dollar.