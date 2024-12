Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor Engpässen bei der Versorgung mit lebenswichtigen Blutpräparaten in den kommenden Wochen. Wie der DRK-Blutspendedienst in Hessen mitteilte, wird es besonders in der Adventszeit und über den Jahreswechsel zunehmend schwieriger, den Bedarf an Blutspenden in Deutschland zu decken.

Spende ist «schnelle und gute Tat»

Das Rote Kreuz appellierte daher an alle Bürger, auch in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. Zahlreiche Patienten würden weiterhin dringend regelmäßige Bluttransfusionen benötigen, etwa nach einem Unfall oder bei schweren Erkrankungen - diese seien lebenswichtig.

«Die Blutspende gehört zu den einfachsten und schnellsten guten Taten: Benötigt wird maximal eine Stunde Zeit, davon dauert die reine Blutentnahme nur circa 15 Minuten», erklärte Nora Löhlein vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen. Ausgehend von einer 5-Tage-Woche werden laut DRK allein in Baden-Württemberg und Hessen täglich etwa 2.700 Blutspenden benötigt.