Bob Dylan: Keine Smartphones auf Konzerten erlaubt

Mit seiner „The Rough and Rowdy Ways“-Tour kommt Bob Dylan im Herbst nach Deutschland. Eines ist dabei nicht erlaubt: Smartphones.

Keine Smartphones auf den Konzerten von Bob Dylan. Statt Konzert-Videos und Schnappschüssen muss das Handy in der Tasche bleiben. Der Grund dafür: Bob Dylan wünscht sich eine „unplugged“-Erfahrung für die Gäste.

Bob Dylan: Keine Smartphones bei Konzerten

Auch bei seinen vergangenen Konzertreisen waren Smartphones bereits nicht erlaubt. Wir öffnen unsere Augen etwas weiter und unsere Sinne sind geschärfter, wenn wir die gewohnte Technik-Krücke verlieren", schreibt der Veranstalter Live Nation, "und ja, diese Vorgabe ist nicht verhandelbar." Ausnahmen gibt es nur für Menschen, die für eine medizinische Behandlung auf ihr Handy angewiesen sind.

Bob Dylan Konzert: Was muss ich beachten?

Beim Konzert müssen die Smartphones in kleine, abschließbare Taschen verstaut werden. Die Smartphones müssen also nicht abgegeben werden, sondern können mit in den Konzertsaal genommen werden. Aber sie sind nicht nutzbar.

Falls Sie während des Konzertes doch telefonieren müssen, können Sie einfach in die Eingangshalle gehen. Dort gibt es spezielle Telefonnutzungsbereiche, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihnen bei Problemen auch helfen können.

Beachten Sie, dass die Bezahlfunktion Ihres Smartphones in der Hülle nicht funktioniert. Nutzen Sie daher andere Zahlungsmethoden.

Bob Dylan: Tourtermine 2022

Ab dem 18. Juli gibt es Tickets im limitierten Vorverkauf. Ab dem 20. Juli dann im regulären.

An folgenden Terminen spielt Bob Dylan in Deutschland:

02.10.2022: Flensburg , Flens Arena

, Arena 03.10.2022: Magdeburg , GETEC Arena

, GETEC Arena 05.10.2022: Berlin Verti, Music Hall

06.10.2022: Berlin Verti, Music Hall

07.10.2022: Berlin Verti, Music Hall

09.10.2022: Krefeld , YAYLA Arena