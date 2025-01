Francesco Friedrich siegt im Viererbob

Francesco Friedrich hat im vierten Saisonrennen den dritten Viererbob-Sieg eingefahren. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger aus Pirna siegte auf seiner Lieblingsbahn in Innsbruck mit 0,28 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Brad Hall. Johannes Lochner, der zuvor Friedrich im Zweierbob geschlagen hatte, landete mit nur einer Hundertstelsekunde Rückstand auf Hall auf Platz drei. Adam Ammour wurde Vierter.

Mit seiner Crew Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub legte Friedrich gleich zweimal Startbestzeit hin, obwohl er zuletzt mit einem Infekt im Team zu kämpfen hatte. Daher verpasste Bahnrekordhalter Friedrich den zwölf Jahre alten Startrekord des Letten Oskars Melbardis knapp. «Respekt an die Jungs, das war stark heute, so kann es weitergehen. Den Startrekord können wir noch holen, doch eine 93 ist schon richtiger Sport, da müssen wir noch ein bisschen drauflegen», sagte Friedrich.

Rekord für die Ewigkeit

Der Sieg im kleinen Schlitten war für den Berchtesgadener Lochner ein ganz besonderer. Denn den zusammen mit Anschieber Georg Fleischhauer verbesserten Bahnrekord von 50,72 Sekunden behält er für immer, da die Olympia-Bahn von 1976 nun im Zielbereich umgebaut wird. «Hoffentlich holt mir den beim Senioren-Europapokal keiner mehr weg», scherzte Lochner und sieht sich wieder voll im Soll: «Es ist einfach geil, dass wir wieder vorn mitfahren können. Die Startzeiten passen, die Fahrten gehen gut von der Hand.»

Nur mit seiner Leistung in der Königsklasse haderte der Berchtesgadener: «Wir haben es oben am Start liegengelassen. Da sind wir im zweiten Lauf ausgebrochen, da stehst du links in der Kurve und verlierst den ganzen Start-Speed.»