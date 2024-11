Böhse Onkelz gehen 2025 auf Tour – und kommen nach München

Kommende Jahr feiert die Band Böhse Onkelz ihr 45. Jubiläum. Dafür gehen sie auf große Tour: 17 Konzerte werden sie in Deutschland, der Schweiz und Österreich spielen. Zweimal kommt die Band auch nach München, in die Olympiahalle. An der Band gab und gibt es immer wieder Kritik. Zu ihrer Anfangszeit war sie mit ausländerfeindlichen Songs aufgefallen.

Erfolge feierten sie zu Beginn vorwiegend mit Skinhead-Rechtsrock – und aus dieser Zeit sind wohl auch einige Fans geblieben. Das war in den frühen 80er-Jahren. 2005 löste sich die Band auf – und feierte acht Jahre später ihr Comeback. Seitdem versuchen sie, ihr schlechtes Image loszuwerden.

Die Tourdaten der Böhsen Onkelz 2025 im Überblick

An diesen Terminen spielen die Böhsen Onkelz auf ihrer Tour 2025:

27. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS.

28. November 2025: Leipzig, Messe HALLE:EINS

30. November 2025: Hannover, ZAG Arena

1. Dezember 2025: Hannover, ZAG Arena

3. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

4. Dezember 2025: Köln, LANXESS arena

7. Dezember 2025: Zürich, HALLENSTADION

8. Dezember 2025: München, Olympiahalle

9. Dezember 2025: München, Olympiahalle

11. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

12. Dezember 2025: Hamburg, Barclays Arena

14. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

15. Dezember 2025: Stuttgart, Schleyerhalle

17. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

18. Dezember 2025: Berlin, Uber Arena

20. Dezember 2025: Wien, Stadthalle

21. Dezember 2025: Wien, Stadthalle

Ticket-Verkauf für die Böhse Onkelz Tour 2025 in München

Für die kommende Tour kann man ab dem Freitag, 22. November, die Tickets auf der Website der Band erwerben. Die Tickets sind bislang nur auf der Website der Band zu kaufen, nicht bei anderen Anbietern.

Zu den Ticketpreisen ist bislang noch nichts bekannt. Klar ist nur, dass pro Person maximal vier Tickets je Konzert geordert werden können. Die Tickets in Deutschland sind personalisiert.

Böhse Onkelz in München 2025: Tipps zur Anreise

Zur Olympiahalle nach München kommt man am besten mit der U-Bahn-Linie U3. Die erschließt den gesamten Olympiapark und fährt direkt vom Hauptbahnhof. Außerdem fährt vom Hauptbahnhof auch die Tram-Linie 20 zur Olympiahalle. Am besten steigt man bei der Haltestelle „Olympiazentrum“ aus, die sowohl von der U-Bahn als auch von der Tram angefahren wird.