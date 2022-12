Böllerverbot 2022: Wo darf es in Bayern ein Feuerwerk geben – und wo nicht?

Fast alle Corona-Beschränkungen sind Geschichte. Doch wie sieht es mit dem Böllerverbot der letzten beiden Jahre aus? In Bayern gibt es unterschiedliche Regelungen.

In den letzten beiden Jahren dürfte dem ein oder anderen an Silvester etwas gefehlt haben. In Deutschland herrschte ein flächendeckendes Böllerverbot. Ein privates Feuerwerk war nicht erlaubt. Raketen und Böller durften nicht verkauft werden. Begründet wurde das Verbot vor allem durch die pandemische Lage. Nun hat sich die Situation rund um die Corona-Pandemie geändert. Sie scheint dabei zu sein, endemisch zu werden und fast alle Beschränkungen sind Geschichte. Dürfen daher 2022 auch wieder Böller gezündet werden?

Gibt es ein Böllerverbot 2022 in Bayern?

Zu Silvester 2022 kehrt das Feuerwerk vielerorts zurück. Das Böllerverbot wurde in Deutschland aufgehoben. Das hat auch zur Folge, dass das Verkaufsverbot von Böllern und Raketen in diesem Jahr endet. Man kann sich also in allen Bundesländern wieder mit Feuerwerkskörpern eindecken.

Das Ende des bundesweiten Böllerverbotes bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass das Feuerwerk in allen Bundesländern, Städten und Gemeinden ohne Einschränkungen bleibt. Es wird regionale Unterschiede geben. In Bayern gilt für fast alle Städte und Regionen, dass es kein flächendeckendes Böllerverbot gibt. Allerdings gelten regional unterschiedliche Regelungen.

Böllerverbot an Silvester 2022: Regelungen in München, Augsburg, Nürnberg und Regensburg auf einen Blick

Grundsätzlich gilt in Bayern, dass in unmittelbarer Nähe von einigen Gebäuden keine Pyrotechnik abgebrannt werden darf. Das schließt Böller und Raketen ein. Zu diesen Orten gehören Krankenhäuser, Kinder- und Altersheime und Kirchen. In einigen Städten werden zu Silvester 2022 außerdem Böllerverbotszonen eingerichtet. Die Regelungen in den vier größten Städten Bayerns im Überblick:

München : In der bayerischen Landeshauptstadt wird zu Silvester 2022 eine Böllerverbotszone innerhalb des Mittleren Rings eingerichtet. Das teilte die Stadt der dpa mit.

In der bayerischen Landeshauptstadt wird zu 2022 eine Böllerverbotszone innerhalb des Mittleren Rings eingerichtet. Das teilte die Stadt der dpa mit. Nürnberg : In der zweitgrößten Stadt Bayerns gibt es Verbotszonen um die Kaiserburg und den Hauptmarkt. Diese werden von der Stadt "zur Sicherheit der dort befindlichen Menschenmengen und von gesetzlich geschützten Gebäuden" eingerichtet.

In der zweitgrößten Stadt gibt es Verbotszonen um die Kaiserburg und den Hauptmarkt. Diese werden von der Stadt "zur Sicherheit der dort befindlichen Menschenmengen und von gesetzlich geschützten Gebäuden" eingerichtet. Augsburg: In Augsburg wird es zu Silvester verboten sein, in der Nähe von sogenannten Schutzobjekten Pyrotechnik abzubrennen. Das erklärte das Ordnungsreferat. Bereits seit 2017 gilt ein allgemeines Verbot für Pyrotechnik und Feuerwerkskörper in Menschenansammlungen in öffentlichen Bereichen zu besonderen Anlässen. Zu diesen gehört auch Silvester .

In wird es zu verboten sein, in der Nähe von sogenannten Schutzobjekten abzubrennen. Das erklärte das Ordnungsreferat. Bereits seit 2017 gilt ein allgemeines Verbot für und Feuerwerkskörper in Menschenansammlungen in öffentlichen Bereichen zu besonderen Anlässen. Zu diesen gehört auch . Regensburg : In der Silvesternacht gilt in Regensburg ein Böllerverbot in der kompletten Altstadt.

Wird 2022 Silvester-Feuerwerk verkauft?

Da es kein Verkaufsverbot mehr für Böller und Feuerwerkskörper gibt, ist es für alle Menschen in Bayern zu Silvester 2022 auch wieder möglich, sich ein Feuerwerk zu besorgen. Dabei muss man sich jedoch auf hohe Preise einstellen.

"Da werden im Vergleich zu 2019 Preissteigerungen zwischen 50 und 100 Prozent auf die Verbraucher zukommen, wobei die 100 Prozent in diesem Jahr eher noch die Ausnahme sein dürften", sagte Ingo Schubert, Geschäftsführer vom Bundesverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK), dem Business Insider. Die höchsten Sprünge sind demnach im Fachhandel und den Online-Shops von kleineren Anbietern zu erwarten.

