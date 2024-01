Zalando-Aktie rauscht auf Rekordwert ab

Der Modehändler Zalando tut sich schwer im Dax-Umfeld. Seit Ende Dezember ist die Aktie im Talflug. Ein Analyst sieht immerhin etwas Erholungspotential.

Die Talfahrt der Zalando-Aktie nimmt kein Ende. Der Wert des Modeversandhändlers aus Berlin notiert laut boerse.de aktuell (Stand 19. Januar) mit 16,23 Euro auf einem Rekordtief. Wie wallstreet-online.de berichtet, hat der Dax-Titel seit Neujahr bereits rund 25 Prozent an Wert verloren und fällt fast täglich auf ein neues Allzeittief. Doch was steckt dahinter, und wie sind die Aussichten?

Zalando: Europas größter Online-Versandhändler ist an der Börse ein Leichtgewicht

Zalando ist laut dem Manager Magazin der größte Online-Modehändler in Europa. Das Berliner Mode-Versandhaus hat nach eigenen Angaben mehr als 51 Millionen aktive Kundinnen und Kunden in 25 Ländern, an die er Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik verkauft. Zalando ist zudem seit 2021 Mitglied im deutschen Leitindex DAX und hat gegenwärtig einen Börsenwert von rund 4,3 Milliarden Euro.

An der Frankfurter Börse gehört der Modehändler somit zu den Leichtgewichten: Im Dax-Index nimmt Zalando mit einem Anteil von 0,26 Prozent Platz 40 von 40 ein. Zum Vergleich: Den höchsten Börsenwert im Dax hat laut finanzen.net aktuell mit großem Abstand vor der Siemens-Aktie das Software-Unternehmen SAP mit 175,15 Milliarden Euro.

Zalando-Aktie: Kein Ende der Talfahrt in Sicht - Analyst skeptisch

Schaut man genauer hin, beginnt die Talfahrt der Zalando-Aktie nicht erst seit Neujahr, sondern bereits Ende Dezember, wie dem Kursverlauf auf Reuters zu entnehmen ist.

Analyst Geoffroy de Mendez von der Bank of America strich deshalb Mitte dieser Woche nach etwa einem Jahr seine Kaufempfehlung für die Papiere des Online-Modehändlers, wie finanzen.net berichtet. Als Gründe führte er Konkurrenzdruck von chinesischen Groß-Händlern wie Shein oder Temu an. Zweistellige Wachstumsraten sehe er daher nicht in Reichweite, so das Finanzportal. Mit einem Kursziel von 21 Euro sieht er nach der Talfahrt, die die Aktie in den vergangenen Monaten hinter sich hat, perspektivisch immerhin etwas Erholungspotenzial.

Die negative Entwicklung der Zalando-Aktie entspringt also einem schwierigen Marktumfeld, wie es im Börsen-Deutsch heißt. Das bedeutet, auch andere DAX- oder M-DAX-geführte Unternehmen aus der Branche tun sich derzeit schwer an der Börse.

Schwieriges Marktumfeld: Auch andere Unternehmen der Mode-Branche mit Verlusten

Denn schwächelnde Aktienkurse deutscher Unternehmen aus der Modebranche sind derzeit häufiger anzutreffen. Die durchwachsenen Konjunkturdaten aus China belasteten demnach auch die Aktien anderer Mode- und Sportartikelhersteller, vermutet das Manager Magazin. Die Adidas-Aktie verlor demnach etwa im Dax 3,3 Prozent, und auch die Konkurrenten im M-DAX, Puma (minus vier Prozent) und Hugo Boss (etwa minus zwei Prozent) gaben ebenfalls nach, so die Wirtschaftszeitschrift.

Übrigens: Andere Aktien aus dem Dax-Index verzeichnen dagegen Allzeithoch-Rekorde. Sogar an der Canabis-Legalisierung lässt sich momentan durch Aktien-Titel profitieren.