Verdächtiger Gegenstand gefunden: Dresdner Polizei sperrt Bereich ab

In Dresden wurde ein "verdächtiger Gegenstand" gefunden. Es könnte sich um eine Weltkriegsbombe handeln.

Bei Bauarbeiten an der Friedrichstraße in Dresden wurde am Mittwochmorgen "ein verdächtiger Gegenstand" gefunden. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben den unmittelbaren Bereich. Dabei handelt es sich laut den Dresdner Neuesten Nachrichten um die Umgebung des Krankenhauses Friedrichstadt. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes seien angefordert worden.

Weltkriegsbombe in Dresden gefunden?

Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei dem Gegenstand um eine Weltkriegsbombe handeln. Eine abschließende Bewertung sei aber noch nicht möglich. Auf Twitter teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit, dass es wegen des Funds Einschränkungen im ÖPNV gebe.