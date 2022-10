Bombe in Dresden gefunden - Entschärfung heute

In Dresden wurde am Mittwoch eine scharfe 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Heute soll sie entschärft werden.

Bei Bauarbeiten an der Friedrichstraße in Dresden wurde am Mittwochmorgen "ein verdächtiger Gegenstand" gefunden. Die Polizei sperrte nach eigenen Angaben den unmittelbaren Bereich. Es geht dabei laut den Dresdner Neuesten Nachrichten um die Umgebung des Krankenhauses Friedrichstadt. Mittlerweile ist klar: Es handelt sich um eine scharfe 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Bombe in Dresden gefunden: Evakuierung hat begonnen

Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben die Entschärfung für Donnerstagmittag geplant. Die Evakuierung rund um den Fundort der Bombe hat bereits begonnen. Etwa 3300 Menschen sind betroffen. Sie müssen bis 9 Uhr selbstständig den Sperrkreis verlassen. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Mit Lautsprecherdurchsagen sollen die Beamten zudem auf die geplante Entschärfung im Stadtteil Friedrichstadt aufmerksam machen. Notunterkünfte stehen zur Verfügung, allerdings sollen diese nur von Bewohnern ohne eine andere Unterkunftsmöglichkeit genutzt werden. (mit dpa)