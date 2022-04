Bombenfund

07:59 Uhr

Bombenfund in Essen-Bochold gefunden - Entschärfung am Donnerstag

In Essen-Bochold wurde am Mittwoch eine Bombe gefunden. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstag entschärft. Die Evakuierung findet im Umkreis von 500 Metern statt.

Bombenfund in Essen-Bochold: In Rahmen von Sondierungsarbeiten des Emscher-Umbaus wurde am Mittwoch eine britische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger wurde aber nicht sofort entschärft, wie es eigentlich üblich ist. Als Grund dafür gibt die Stadt an, dass eine längere Vorlaufzeit für die Evakuierung nötig sei. Bombenfund in Essen-Bochold: Evakuierung am Donnerstag im Umkreis von 500 Metern Stattdessen wird die Fliegerbombe am Donnerstag entschärft. Alle Gebäude im Umkreis von 500 Metern müssen dafür evakuiert werden. Im Umkreis von 500 Metern bis 1000 Metern zum Fundort sollen sich Menschen in den Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Die Evakuierung soll am Donnerstag ab 8.30 Uhr starten. Es wurden zwei Betreuungstellen eingerichtet: Stadion Essen (Veranstaltungsräume) , Eingang über Hafenstraße 97

, Eingang über Hafenstraße 97 Traugott-Weise-Schule an der Wüstenhofer Straße 175

Großeinsatz in Augsburg Plus Weltkriegsbombe in Augsburg entschärft: So erlebten Anwohner den Tag

