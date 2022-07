Bomben-Entschärfung in Dortmund: Vier Blindgänger gefunden

Am Donnerstag wurden bei einer geplanten Baumaßnahme in Dortmund vier Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. 300 Menschen müssen deshalb evakuiert werden.

In Dortmund wurden vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Drei der Bomben sind 250, eine 125 Kilo schwer. Alle vier Blindgänger müssen noch am Donnerstag durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg entschärft werden, wie die Stadt Dortmund in einer Pressemitteilung bekanntgab. Die Blindgänger waren im Rahmen einer geplanten Baumaßnahme an der Florianstraße entdeckt worden.

Bomben-Fund in Dortmund: 300 Bewohner evakuiert

Das umliegende Gebiet muss aus Sicherheitsgründen in einem jeweiligen Radius von 250 Meter evakuiert werden. Etwa 300 Bewohnerinnen und Bewohner sind davon betroffen. Es wurde eine Evakuierungsstelle im Max-Planck-Gymnasium, Ardeystraße 70-72, eingerichtet. Ein Evakuierungsbus steht an der Eintrachtstraße, Ecke Meißenerstraße. Teilbereiche vom Westfalenpark werden gesperrt. Der Zugang ist über den Eingang Buschmühle möglich.

Das Gebiet um den Fund der Blindgänger in Dortmund muss evakuiert werden. Foto: Stadt Dortmund

Bomben in Dortmund gefunden: Straßen und U-Bahnen betroffen

Ab 14.30 Uhr werden für den Autoverkehr mehrere Straßen gesperrt. Davon betroffen sind folgende Bereiche:

die B1 in beiden Fahrtrichtungen zwischen der Märkischen Straße und der Abfahrt Wittekindstraße

und der Abfahrt Ruhrallee / B54 zwischen der Markgrafenstraße und dem Rombergpark

die Florianstraße ab Buschmühle

von der Märkischen Straße die Zufahrt zur B1

die Zufahrt zur B1 die Eintrachtstraße an der Einmündung Am Knappenberg, Wallrabestraße, Burggrafenstraße und Hainallee

Auch der U-Bahn-Verkehr ist von der Bombenentschärfungen betroffen. Im Bereich Florianstraße kommt es am Donnerstagnachmittag zu Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien U45 und U49. Die anderen Stadtbahnlinien und der Busverkehr sind laut der Stadt Dortmund nicht betroffen. Während der Entschärfung kommt es zu folgenden Einschränkungen:

Die Linie U45 (Fredenbaum - Hauptbahnhof - Westfalenhallen ) wird eingestellt.

) wird eingestellt. Die Linie U49 (Hacheney - Hbf -Hafen) fährt nur zwischen Hacheney und Rombergpark. Am Rombergpark besteht die Möglichkeit des Umstiegs in die Linie 440, um in Fahrtrichtung Barop die Linie U42 oder in Fahrtrichtung Hörde /Aplerbeck die Linien U41 und U47 zu erreichen.

