Bombendrohung: Polizei räumt Innenstadt von Gelsenkirchen

Nach einer Bombendrohung musste das Rathaus in Gelsenkirchen geräumt werden. Die Polizei sperrte auch Teile der Innenstadt ab.

"Aktuell haben wir eine Bedrohungslage in der Innenstadt von Gelsenkirchen" schrieb die Polizei am Dienstag auf Twitter. Nachdem ein unbekannter Anrufer am Mittag offenbar mit einer Bombe gedroht hatte, räumte die Polizei gegen 13 Uhr das Hans-Sachs-Haus, den Verwaltungssitz der Stadt, und sperrte Teile der Innenstadt rund um das Rathaus ab. Neben dem Hans-Sachs-Haus wurden auch das Signal-Iduna-Hochhaus in der Innenstadt und städtische Einrichtungen in der Zeppelinallee und der Bochumer Straße geräumt und mit Sprengstoffspürhunden durchsucht.

Bombendrohung in Gelsenkirchen: Keine Termine im Hans-Sachs-Haus

Die Stadt Gelsenkirchen teilte auf Twitter mit, dass wegen einer Bombendrohung keine Termine im Hans-Sachs-Haus wahrgenommen werden können. Dadurch solle verhindert werden, dass sich Unbeteiligte in die Einsatzstelle begeben.

Entwarnung nach Bombendrohung in Gelsenkirchen

Gegen 17.40 Uhr gab die Polizei Entwarnung. Bei den Durchsuchungen war keine Bombe gefunden worden. Die Ermittlungen zum Verursacher der Bombendrohung dauern an.