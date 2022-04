Fliegerbombe in Schwentinental gefunden

Bombenfund in Schwentinental: Im Kreis Plön in Schleswig-Holstein ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie soll am Freitag entschärft werden.

Bei Sondierungsarbeiten in Schwentinental im Landkreis Plön in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Gefunden wurde sie auf einem Grundstück in der Weinbergsiedlung, wie die Polizei mitteilte. Die Bombe soll am Freitag entschärft werden. Laut Kampfmittelräumdienst dürften bei der Bombenentschärfung keine Probleme auftreten. Sicherheitsvorkehrungen werden aber – wie bei jeder Entschärfung – dennoch getroffen. Dazu gehören Evakuierungen und Straßensperrungen.

Bombenentschärfung in Schwentinental: Straßensperrungen für Freitag geplant

Autofahrer und Bewohner müssen sich auf Sperrungen wegen der Bombenentschärfung einstellen. Ab 9 Uhr morgens am Freitag (22. April) werden diese Straßen gesperrt sein:

Am Weinberg

Bekholz

Klosterweg

Schierholz

Bombenentschärfung in Schwentinental: Bundesstraße 76 am Freitag gesperrt

Betroffen wird auch die Bundesstraße 76 sein. Ab 9 Uhr wird sie zwischen den Auffahrten zur Bundesstraße 202 und der Wakendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Wie lange die Sperrungen dauern werden, ist noch nicht sicher. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen, Bürger sollen sich aber über möglicherweise geänderte Busrouten informieren.

Video: dpa

Auch Anwohner müssen den Sicherheitskreis verlassen: Bis spätestens 9.30 Uhr müssen alle Bürger am Freitag das Gebiet verlassen haben. Laut Polizei betrifft das etwa 125 Personen. Bevor die Bombenentschärfung beginnt, wird sichergestellt, dass sich niemand mehr in dem Sperrkreis befindet. Dann erst beginnt der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung.

Betroffene Bürger können am Freitag ab 7 Uhr in den Bürgersaal des Schwentinentaler Rathaus in die Theodor-Storm-Straße 1 kommen. Die Polizei bittet kranke Anwohner, an Medikamente zu denken und Eltern, Kleinkindernahrung mitzunehmen. Wer Hilfe beim Verlassen seiner Wohnung braucht, kann sich frühzeitig unter 04307/811 223 beim Bürgertelefon der Stadt Schwentinental melden.