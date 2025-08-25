Weltkriegsbombe auf Feld in Frankfurt gefunden

Auf einem Feld im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach ist ein Blindgänger gefunden worden. Aufgrund der Gefahr für Leib und Leben müsse die Bombe sofort unschädlich gemacht werden, teilte die Feuerwehr mit.

Ein Bereich im Radius von 1.000 Metern um den Fundort wird für die Dauer der Maßnahmen zum Sperrgebiet, hieß es. Ein Polizeisprecher sagte, dass es nahezu keine Evakuierungsmaßnahmen gebe, da kein Wohngebiet betroffen sei. Die Bombe soll auf dem Acker bis zum Abend kontrolliert gesprengt werden - «ein Knallgeräusch wird im Verlauf der Maßnahme hörbar sein», hieß es von der Feuerwehr.