Mindestens vier Menschen ertrinken in Ägäis

Beim Versuch die griechische Küste zu erreichen, sind am Donnerstag vier Menschen ums Leben gekommen. Sie ertranken vermutlich, nachdem ihr Boot gekentert war.

Am Donnerstagabend sind beim Untergang eines Bootes mit Dutzenden Migranten an Bord vier Menschen gestorben. Sie sind wahrscheinlich ertrunken. Etwa 90 weitere Flüchtlinge hätten eine Felseninsel erreicht und sich so retten können, sagte ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur.

Das Unglück habe sich am Donnerstagabend nordwestlich von Kreta nahe der kleinen Insel Antikythera ereignet. Um die Migranten zu retten, habe die griechische Küstenwache eine Rettungsaktion begonnen. Schon am Mittwoch waren drei Migranten gestorben, nachdem ihr Boot in Ägäis untergegangen

Ägäis: Immer wieder ertrinken hier Migranten

Bereits am Mittwoch waren drei Migranten beim Untergang eines anderen Bootes in der Ägäis nahe der Insel Folegandros ertrunken. An Bord waren noch dutzende weitere Menschen, sie werden am Freitag immer noch vermisst.

Migranten versuchen immer wieder, von der türkischen Ägäisküste oder auch aus anderen Staaten im Osten des Mittelmeeres zum griechischen Festland oder nach Italien zu gelangen. Offiziere der griechischen Küstenwache schätzten, dass es rund 11 000 Menschen in den vergangenen Monaten gelungen sei, Italien auf dieser Route zu erreichen. Es gibt keine offiziellen Angaben, wie viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind.

